Amateur sterrenkijker spot supernova

Het is geen unicum maar het gebeurt hoogst zelden dat een amateur astronoom een supernova spot. En al zeker niet in een sterrenstelsel dat meer dan 20 miljoen lichtjaar van onze aardkloot verwijderd is. Daarvoor hebben we meer dan 30 jaar geleden de Hubble telescoop de ruimte in geschoten. En in 2022 kwam daar de James Webb space telescope nog bij die zelf ook al anderhalf miljoen kilometer van de aarde zijn werk doet vanuit een donker hoekje in ons eigen zonnestelsel.

Supernova in Windmolenstelsel

Toch is het precies dat wat een Japans amateur astronoom op 19 mei ontdekte. Een supernova van een ster in het zogenoemde ‘Windmolenstelsel’ (Spinwheel), M101, dat zich, om precies te zijn, op 21 miljoen lichtjaar van onze aarde bevindt. Dat lijkt super ver weg, en dat is het ook, maar deze supernova is de meest dichtbij zijnde die de afgelopen vijf jaar gespot is.

Dat de eer van deze ontdekking ten deel vil van precies deze Japanse amateur astronoom, Koichi Itagaki, is ook geen toeval. Het zoeken naar supernova’s is namelijk al sinds 2000 de favoriete ‘ruimtehobby’ van Koichi. Naar eigen zeggen heeft hij sinds die tijd er al 172 gespot.