Airbus leert van de libel

Airbus werkt aan een systeem dat het mogelijk moet maken dat toestellen van de vliegtuigfabrikant uiteindelijk geheel automatisch, zonder tussenkomst van de piloten, kunnen landen. Voor de ontwikkeling van dat systeem, dat nu getest wordt, heeft Airbus naar de bijzonder intelligente vlucht- en zichteigenschappen van de libel.

Libel als inspiratie voor landingssysteem

Een libel beschikt over 360 graden zicht en kan oriëntatiepunten herkennen die hem op zijn beurt helpen zijn territoriale grenzen te bepalen. Het Dragonfly systeem dat Airbus nu test is op met die eigenschappen ontworpen om kenmerken in het landschap te beoordelen en te identificeren die het vliegtuig in staat stellen om te "zien" en veilig te manoeuvreren.

Het is zeker niet voor het eerst dat Airbus zich laat inspireren door de vliegende dierenwereld. Zo keek de vliegtuigmaker voor de ontwikkeling van winglets – die vliegtuigen tijdens de vlucht stabieler maken – naar de vleugels en vluchtcapaciteit van sneeuwganzen. De vliegtuigmaker heeft een animatie gemaakt waarin de werking van het met behulp van de libel ontwikkelde landingssysteem gedemonstreerd wordt.