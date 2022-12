Airbus neemt afscheid van Russisch titanium

Airbus heeft enkele dagen geleden het definitieve besluit genomen dat het niet langer afhankelijk wil zijn van titanium uit Rusland. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de Westerse boycot en sancties naar aanleiding van de oorlog in de Oekraïne. Hoewel de EU nog altijd geen verbod heeft ingesteld op de invoer van schaarse grondstoffen, zoals titanium, uit Rusland, wil Airbus er dus wel van af.

Binnen enkele maanden

Een topfunctionaris van Airbus maakte het besluit van de vliegtuigfabrikant op 1 december bekend. Daarbij gaf hij aan dat een dergelijk besluit normaal jaren van voorbereiding vergt. Titanium is immers niet bepaald een materiaal dat overal te koop is. Daarbij komt ook dat Rusland wereldwijd de grootste producent van titanium is. Toch verwacht Airbus dat ze er in zullen slagen de titanium leveringen uit Rusland binnen enkele maanden vaarwel te kunnen zeggen. Een uitdaging erbij voor Airbus dus, dat ook nog steeds kampt met problemen in de supply-chain.

"We zijn bezig ons los te koppelen van Rusland als het om titanium gaat. Het zal een kwestie van maanden zijn, niet van jaren", zei Michael Schoellhorn, CEO van Airbus Defence & Space. De Europese Unie heeft tot nu alleen nog de import van Russisch staal en kolen verboden. Titanium mag dus nog gewoon in Rusland gekocht worden.

Boeing is al van Russisch titanium af

Boeing heeft al eerder de besloten geen titanium meer in Rusland te kopen. Volgens diverse bronnen heeft de Amerikaanse vliegtuigbouwer al deals met andere leveranciers, uit eigen land en Japan, gesloten voor de afname van meer titanium, zodat het ‘Russische tekort’ aangevuld wordt.

Hoe Airbus dat gaat oplossing is nog niet bekend. Het zal naar alle waarschijnlijkheid geen nieuwe leverancier worden. Het certificatieproces daarvoor duurt, gezien de strenge lucht- en ruimtevaartnormen, doorgaans jaren. "Voorlopig koopt Airbus nog steeds een bepaald percentage Russisch titanium, maar we zijn duidelijk op weg om er onafhankelijk van te worden", aldus Schoellhorn.