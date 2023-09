Airbus A380 leek EOL, maar maakt nu toch een soort van doorstart

De Airbus A380 is al bijna zestien jaar het grootste passagiersvliegtuig die door de lucht zoeft. Het toestel kende vanaf de eerste dag de nodige ontwikkel- en productieproblemen. Economische tegenslagen en de veranderende luchtvaart door de komst van prijsvechters als Ryanair en EasyJet hebben de A380 de nodige parten gespeeld. Met de coronapandemie en de veranderde klimaatdoelen (minder uitstoot, bewuster reizen) leek het toestel de afgelopen jaren, veel eerder dan oorspronkelijk gepland, het einde van zijn levensduur bereikt te hebben. Veel maatschappijen zetten hun A380’s vervroegd aan de grond en ontvouwden plannen voor een vroegtijdige vervanging van hun A380 vloot.

A380 weer in genade aangenomen

Toch lijkt het sentiment rondom het grootste passagiersvliegtuig van de wereld dit jaar weer wat om te slaan. Voor Airbus naar de goede kant van de weegschaal. Luchtvaartmaatschappijen als Lufthansa besloten de eerder geparkeerde A380’s weer in gebruik te nemen. Ook Quantas vliegt alweer een tijdje met het toestel, als is dat wel uit nood geboren. Qatar Airways heeft die beslissing nog niet genomen nadat de CEO van die maatschappij vorig jaar bekende dat het bedrijf spijt had dat ze de A380 ooit aan hun vloot toegevoegd hebben.

Een andere grote A380 klant, Emirates, heeft deze week juist het tegenovergestelde geroepen. Daar is men juist zeer te spreken over de monsterjumbo van Airbus. Zo erg zelf dat zij besloten hebben om de huidige A380’s nog zeker tot het eind van het volgende decennium (de jaren 30, red.) in dienst te houden.



Er worden al een tijdje geen nieuwe Airbus A380’s gebouwd. Airbus heeft de productie ervan, in de coronatijden en gedreven door duurzaamheidsdoelstellingen, in 2021 al stopgezet. De laatste A380 die gebouwd werd, dat zal na bovenstaand verhaal niemand echt verbazen, ging naar… precies, Emirates.

De directeur van Emirates hoopt zelfs dat Airbus ooit op haar beslissing terugkomt en weer A380’s gaat bouwen. Niet meer in de configuratie zoals de huidige toestellen, maar wellicht een modernere variant die lichter en zuiniger is. Dat is wellicht een ijdele hoop, maar… zeg nooit, nooit. Zeker niet in de luchtvaart.