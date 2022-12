Ook Lufthansa gaat weer met de A380 vliegen

Veel luchtvaartmaatschappijen hadden eigenlijk al afstand genomen van mega passagierstoestellen zoals de Airbus A380. Onder andere Qatar Airways, Qantas en Lufthansa besloten in 2020 en vorig jaar hun A380 vloot met pensioen te sturen. Tot nu dan, want na Qantas en Qatar Airways heeft ook Lufthansa moeten besluiten de Airbus reus weer uit het stof te halen. Een bijzondere ommekeer voor het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, die nog geen jaar geleden een vroege ‘dood’ leek te sterven.

De coronapandemie, toen vliegen maandenlang niet of nauwelijks mogelijk was, gaf de voorgenomen pensionering van de A380’s feitelijk het laatste, en versnellende, zetje, maar die trend was ook daarvoor al ingezet. Het toestel was niet alleen (te) duur in aanschaf, maar ook bepaald niet voordelig in gebruik. Daardoor was de Airbus A380 niet of nauwelijks rendabel.

Van corona naar productieproblemen en personeelstekorten

Op dit moment kampt de luchtvaartindustrie echter met heel andere problemen. Zoals bijna overal hebben de vliegtuigbouwers ook last van een gebrek aan grondstoffen, onderdelen en personeel. Daardoor blijft de productie achter en worden leverdata niet gehaald. Voor de luchtvaartmaatschappijen geldt dat dat zij door personeelstekort minder vluchten kunnen uitvoeren.

Daarbij komen dan ook nog eens de problemen waar diverse luchthavens, zoals Schiphol, mee worstelen. Door een tekort aan beveiligings- en grondpersoneel moeten ook de luchthavens noodgedwongen het aantal vluchten dat zij kunnen afhandelen, zeker in drukke (vakantie)tijden terugschroeven.