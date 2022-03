TikTok lanceert nieuw muziekdistributieplatform SoundOn

TikTok lanceert SoundOn een eigen muziekdistributie platform waarmee onafhankelijke artiesten zelf hun muziek rechtstreeks kunnen publiceren. Uiteraard is SoundOn ook bedoeld voor het delen van korte video's. Voor artiesten is het uiterst aantrekkelijk want het eerste jaar ontvangen ze 100% van alle royalty's op hun muziek. Na dit jaar wordt dit percentage verlaagd naar 90% wat nog steeds meer dan aantrekkelijk is voor de meeste artiesten.

Met SoundOn is het tevens mogelijk om alles wat wordt gepubliceerd ook op andere platforms te verspreiden, zoals Spotify en Instagram. Het platform biedt verder toegang tot een verzameling informatieve bronnen die essentieel zijn voor muziekdistributie. Ook wil SoundOn artiesten gratis advies geven met behulp van een toegewijd SoundOn-artiestenteam, bijvoorbeeld hoe je een fanbase kunt opbouwen in de app.

SoundOn is nu nog alleen beschikbaar in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Indonesië. TikTok geeft aan dat bekende namen Muni Long, Games We Play, Abby Roberts en Chloe Adams inmiddels al op het nieuwe platform aanwezig zijn.

De lancering van SoundOn past bij TikTok's toenemende invloed op de wereldwijde muziekindustrie. Volgens een recent rapport hebben een aantal populaire nummers die viral zijn gegaan op TikTok hun weg al naar de Billboard-hitlijsten gevonden.

Het is de tweede keer dat TikTok met een alternatief komt voor muziekdistributie. Twee jaar geleden sloot het bedrijf al een deal met UnitedMasters (een muziekdistributeur in de VS) waardoor artiesten hun eigen nummers in de TikTok-app konden delen met andere streaming platforms.