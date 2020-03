TikTok-eigenaar ByteDance verovert Japan met nieuwe game

China's ByteDance, 's werelds meest waardevolle startup, heeft een hit te pakken in Japan met de game Combat of Hero. De eigenaar van de populaire app TikTok deelt hiermee een gevoelige tik uit aan rivaal Tencent Holdings.

De game, die afgelopen december werd gepubliceerd door Ohayoo studio, eigendom van ByteDance in Japan, is sinds 7 maart het meest gedownloade gratis spel in de Japanse App Store's (iOS).

Combat of Hero



Combat of Hero, ontwikkeld door de in Shenzhen gevestigde gamestudio PeakX Games, is ook populair in andere Aziatische landen. Het is inmiddels de derde meest gedownloade gratis iOS-game in Zuid-Korea en heeft zich in de top 10 genesteld op het vasteland van China.

Die ontwikkeling van Combat of Hero - waarin de speler nieuwe kungfu-vaardigheden moet leren en wapens moet verkrijgen om tegenstanders te verslaan - etaleert de afgemeten aanpak die ByteDance hanteert om z’n invloed op belangrijke buitenlandse markt te vergroten.

Het bedrijf maakt handig gebruik van het internationale succes van TikTok om de overstap naar videogames te promoten. Combat of Hero werd mede een succes omdat ByteDance flink investeerde in advertenties op TikTok.

Sommige analisten zien in de Japanse release van Combat of Hero een testcase voor ByteDance om de Japanse markt te penetreren. “Dit is op geen enkele manier een serieuze poging om de Japanse gamingmarkt te kraken", zegt Serkan Toto, CEO van Kantan Games, een adviesbureau dat zich richt op de Japanse videogames-industrie. Hij denkt dat het succes van Combat of Hero geen lang leven beschoren is.

Het op de markt brengen van een game is nergens duurder dan in Japan, ongeveer 70 procent duurder dan in de VS. Het verklaart zonder twijfel de enigszins voorzichtige houding van ByteDance omtrent de Japanse markt voor games.

ByteDance

ByteDance stortte zich in game development middels de acquisitie van een aantal gamestudio’s, waaronder Pangu Game Global en Shanghai Mokun Digital Technology. De in Beijing gevestigde startup vertrouwt vooralsnog voornamelijk op advertentie-inkomsten uit de apps Douyin en nieuwsaggregator Jinri Toutiao.