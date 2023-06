Samsung Galaxy Unpacked is voor het eerst in Seoul

Samsung onthult eind juli 2023 op Galaxy Unpacked in Seoul zijn nieuwste opvouwbare toestellen. Het Unpacked-evenement vindt plaats in COEX in Samseong-dong, Gangnam, een kruispunt waar Teheran-ro, een hub voor binnenlandse innovatieve startups, en Bongeunsa, een duizendjarige boeddhistische tempel, elkaar ontmoeten. Op deze unieke locatie ervaar je de boeiende mix van verleden, heden en toekomst die de Zuid-Koreaanse hoofdstad kenmerkt.

Samsung Unpacked



Samsung Unpacked wordt al meer dan een decennium in grote wereldsteden gehouden. De allereerste Unpacked was in maart 2010 in Las Vegas en hierna volgden onder meer New York, Londen, Berlijn en Barcelona. Gaandeweg werd Unpacked een wereldwijd platform voor het onthullen van baanbrekende innovaties en nieuwe richtingen voor de mobiele sector.

Met de 27e Unpacked in Seoul slaat Samsung een nieuwe richting in. Vanaf nu zal de focus op toonaangevende culturele wereldsteden komen te liggen, die aansluiten op het specifieke thema van ieder evenement. Dit jaar werd Seoul geselecteerd vanwege de rol die de stad speelt op het gebied van wereldwijde trends met zijn dynamische cultuur en innovatie, terwijl het ook het sterke vertrouwen van Samsung in opvouwbare toestellen weerspiegelt.

Galaxy Fold



Sinds de introductie van de eerste Galaxy Fold in 2019 heeft Samsung zijn opvouwbare telefoons continu verbeterd. De komende generatie opvouwbare toestellen plukt de vruchten van jarenlange R&D en investeringen. Zo wil Samsung de opkomst van opvouwbare telefoons verder stimuleren en zijn positie als marktleider en bedenker van de categorie verstevigen.

Samsung over de locatie: "Seoul is het kloppende hart van onze dynamische groei wereldwijd. Hier komt onze filosofie van openheid en innovatie vandaan, die ook onze toekomst bepaalt. In slechts een halve eeuw heeft Seoul een opmerkelijke transformatie ondergaan en is uitgegroeid tot een bruisend centrum van technologische innovatie en cultuur. De stad vindt zichzelf voortdurend opnieuw uit als voedingsbodem voor geavanceerde technologieën die de toekomst vormgeven en die de groei van het heden en het verleden zullen overtreffen."

Unpacked in Seoul

Het Unpacked-evenement in Seoul is een mooie gelegenheid om grensverleggende technologieën te demonstreren en de wereld een kijkje in de toekomst te bieden. We onthullen er baanbrekende innovaties en laten er zien dat we ons blijven inzetten om grenzen te verleggen en de koers van technologie te bepalen. In 2022 liep de Koreaanse markt al voorop met een opmerkelijk acceptatiepercentage van opvouwbare toestellen van 13,6%, het hoogste aandeel opvouwbare telefoons van de jaarlijkse smartphone-verkopen wereldwijd en een graadmeter die de brede acceptatie op de wereldmarkten verder versterkte.

[Fotocredits - Ovnigraphic © Adobe Stock]