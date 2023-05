Samsung breidt Galaxy doe-het-zelf reparatieservice uit naar Zuid-Korea

Het is soms bijzonder om te zien hoe zeer de grote concurrenten op de gadget markt elkaars ideeën ‘lenen’. Het volgende voorbeeld daarvan betreft Samsung en Apple. De Amerikaanse gadget fabrikant lanceerde precies een jaar geleden ‘Self Service Repair’ dat klanten de mogelijkheid biedt bepaalde reparaties aan hun iPhone en Mac computers zelf, thuis, uit te voeren. Enkele maanden later startte de Amerikaanse ‘afdeling’ van Samsung, in samenwerking met iFixit, vervolgens ook met een ‘doe-het-zelf-reparatieservice’ voor een drietal Galaxy S smartphone modellen (S20, S21, S22),de Galaxy Tab S7+ en de 15 inch Galaxy Book Pro en Galaxy Book Pro 360.

Samsung doe-het-zelf reparatie

Deze week heeft Samsung ‘Galaxy Self Repair’ in Korea gelanceerd. Daar kunnen klanten naast de drie genoemde Galaxy S smartphones en de Galaxy Book Pro laptop ook zelf enkele tv’s repareren. Het aantal onderdelen dat beschikbaar is voor doe-het-zelf reparatie is relatief beperkt, maar dat is ook wel te begrijpen. Met name smartphones, en ook steeds meer laptops, staan erom bekend dat ze bepaald niet eenvoudig (zelf) te repareren zijn.

Samsung heeft ervoor gekozen dat klanten met een Galaxy S20, S21 of S22 het scherm, de achterzijde en de usb-c connector zelf kunnen vervangen. Voor alle andere reparaties moet het toestel naar een Samsung servicecenter. Voor de laptop’s zijn meer zelfservice-onderdelen beschikbaar, waaronder het scherm, de aan/uit knop en het touchpad. Bij de drie geselecteerde 30-inch tv’s kunnen klanten alleen het schermpaneel zelf vervangen.