Apple’s Self Service Repair kit ‘niet te tillen’

Vorige maand maakte Apple bekend dat het (eindelijk) klanten ging aansporen en helpen die zelf hun kapotte iPhone scherm of versleten accu willen repareren. Behalve het leveren van onderdelen ging Apple nog een stapje verder. Je kunt – vooralsnog alleen in de VS – bij Apple ook het juiste gereedschap huren. Dat kost 49 dollar per week, maar Apple neemt dan wel de kosten voor verzending (ook retour) op zich. Dat laatste is maar goed ook, want de gereedschapskist – twee om precies te zijn – die Apple meestuurt wegen samen maar liefst 35 kilo!

Gereedschapskoffers van 35 kilo

Uhm, pardon? Hoe dan? 35 kilo aan schroevendraaiers? Welnu, een medewerker van The Verge besloot de Self Service Repair, inclusief de huur van het gereedschap, eens uit te proberen. Daarvoor bestelde hij bij Apple een nieuwe accu voor zijn iPhone Mini, plus het gereedschap dus. Tot zijn verbazing bleek de ‘toolkit’ te bestaan uit twee koffers die samen dus meer dan 35 kilo (79 lbs) wogen.

In de koffers zat overduidelijk iets meer dan alleen wat schroevendraaiers en de bekende ‘plectrums’ en plastic ‘spacers’ die DHZ-monteurs doorgaans gebruiken voor het lossnijden en -wrikken van een smartphone scherm. Nee, het gewicht was voor een deel te danken aan de meegeleverde professionele ‘magnetron’ voor het losweken van de lijmlaag van het iPhone scherm. Apparatuur die je normaal alleen bij professionele reparatiecentra tegenkomt. Daarnaast zitten in de gereedschapskoffers natuurlijk ook de nodige (torx) schroevendraaiers, bitjes, een houder voor de iPhone, antistatische reparatiemat, een handleiding en alles wat je nog meer nodig hebt om je keukentafel om te toveren in een Apple Repair Center.