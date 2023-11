​Hyundai komt met nieuwe fabriek voor elektrische auto’s in Ulsan

De nieuwe fabriek omvat een oppervlak van 548.000 vierkante meter. Met de bouw is een investering gemoeid van 1,53 miljard dollar. De constructie van de nieuwe fabriek begint eind dit jaar en zal in 2025 worden voltooid. De eerste elektrische auto’s rollen naar verwachting begin 2026 van de band. De jaarlijkse capaciteit bedraagt 200.000 voertuigen. Een elektrische SUV van Genesis, het luxemerk van Hyundai Motor Group waartoe ook Kia behoort, is het eerste model dat in de nieuwe fabriek wordt geproduceerd.

Hyundai heeft het startschot gegeven voor de bouw van een ultramoderne fabriek voor elektrische auto’s in Ulsan, Zuid-Korea. Dat gebeurde tijdens een feestelijke ceremonie op het voormalige testcomplex van Hyundai in Ulsan, waar Chung Ju-yung, oprichter van het Koreaanse automerk, 50 jaar geleden de basis legde voor de huidige successen.

In de gloednieuwe productiefaciliteit in Ulsan is er meer dan ooit aandacht voor de mens. De fabriek moet een optimale werkomgeving voor het personeel zijn, geheel in de visie van de oprichter van Hyundai, Chung Ju-yung (1915-2001), die van mening was dat de auto-industrie de hoeksteen van de Koreaanse economie moest worden en de industriële ontwikkeling van het land zou ondersteunen. Meer dan een halve eeuw geleden koos hij Ulsan als locatie om zijn mobiliteitsdromen voor Korea te kunnen verwezenlijken en nu bouwt de nieuwe EV-fabriek voort op die veelbelovende erfenis.

Innovatief productieplatform

Om de nieuwe faciliteit toekomstbestendig te kunnen maken en om prioriteit te kunnen geven aan de veiligheid van werknemers, past Hyundai voor de bouw van de nieuwe fabriek een innovatief productieplatform toe dat is ontwikkeld door het Hyundai Motor Group Innovation Centre in Singapore (HMGICS). Dit productieplatform omvat op AI gebaseerde intelligente besturingssystemen; milieuvriendelijke bouwmethoden om koolstofneutraliteit en RE100-certificering (100 procent gebruik van hernieuwbare energie) te realiseren en de verwezenlijking van mensvriendelijke voorzieningen die veilig en efficiënt werken mogelijk maken.

De productiefaciliteit van Hyundai in Ulsan begon in 1968 als een bescheiden assemblagefabriek. De ontwikkeling en de daaropvolgende massaproductie van Hyundai’s allereerste eigen model, de Pony, zorgde voor een explosieve groei van de fabriek en demonstreerde de vastberadenheid en gedrevenheid van de werknemers om de eerste onafhankelijk ontwikkelde auto van Zuid-Korea te realiseren. Bovendien zorgde de massaproductie van de Pony voor technologische onafhankelijkheid; de productie van auto-onderdelen gebeurde steeds meer binnenshuis, daar waar het voorheen nog afhankelijk was van de import van auto-onderdelen van overzee. Meer dan een halve eeuw later is de productiefaciliteit van Hyundai in Ulsan de grootste op zichzelf staande fabriek ter wereld.

De nieuw te bouwen EV-fabriek wordt de eerste nieuwe fabriek van Hyundai in Korea in 29 jaar, na de opening van de fabriek in Asan in 1996. De nieuwe productiefaciliteit wordt een mensgerichte fabriek waarin de werknemers elektrische auto’s bouwen in een optimale werkomgeving met extra aandacht voor veiligheid en een goede en gezonde werksfeer. Zo komt in de fabriek bijvoorbeeld nog meer natuurlijk licht binnen, zodat de werknemers – letterlijk – de warmte van de zon kunnen voelen.