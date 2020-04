ShopTiming, kies een tijdslot om te gaan winkelen zonder wachttijden

ShopTiming is een nieuw initiatief van vier jonge ondernemers waarmee zelfstandige winkeliers en ketens kosteloos gebruik kunnen maken van een tijdregistratie systeem wat het maximaal aantal klanten in de winkels controleert. Ook voor consumenten zijn er verder geen kosten of voorwaarden aan verbonden.

Dit nieuwe initiatief speelt slim in op de actualiteit van winkels en ketens die na ruim een maand lockdown hun deuren weer beheerst mogen openen. ShopTiming maakt gebruik van z.g. timeslots. De winkelier maakt deze zelf aan en consumenten kunnen vervolgens zelf een timeslot kiezen om langs te komen. Het algoritme van de website houdt rekening met het maximum aantal bezoekers dat toegestaan is in de specifieke winkel. De winkelier bepaalt hoeveel mensen er maximaal tegelijkertijd in de winkel mogen zijn, ShopTime organiseert de rest.

ShopTiming probeert IKEA toestanden te voorkomen

De beelden van de heropening van de IKEA-winkels heeft gisteren iedereen waarschijnlijk wel voorbij zien komen. Op sommige plaatsen waren zelfs dranghekken neergezet om de mensenstroom in goede banen te leiden. ShopTiming probeert dat met hun toepassing te voorkomen en een oplossing te bieden voor alle soorten winkels, laagdrempelig, kosteloos en vooral om te ontzorgen. De website is een gecentraliseerd platform. Dit betekent dat het ook een groter bereik voor de winkelier heeft en mogelijk een wervende functie. Juist omdat veel bezoekers op het platform zullen zoeken naar specifieke winkels.

Hoe werkt ShopTiming

Zodra een klant gereserveerd heeft op een timeslot krijgt die een code toegestuurd per mail. Deze reserveringscode hoeft de klant alleen maar bij de winkel te laten zien. Zo waarborgt ShopTiming de privacy van de klant en is er een efficiënt systeem voor de winkelier.

ShopTiming heeft gesprekken met diverse winkeliersverenigingen en landelijke retailketens. De verwachting is op zeer korte termijn een landelijk netwerk te bieden van deelnemende winkels. Het maximale aantal klanten bedraagt wettelijk momenteel één per tien vierkante meter. Dit betekent dat er door alle retailers passende operationele maatregelen moeten worden getroffen om lange wachtrijen en ontevreden of zelfs weglopende klanten te voorkomen.



Alles lijkt er op dat het platform flexibel kan worden ingesteld naar wens van de deelnemende winkeliers. De winkelier kan er zelf voor kiezen om zowel reserveringen binnen te laten als vrije inloop klanten.