​Eigen webwinkel starten: is dat nog verstandig?

Veel mensen lijkt het leuk om een eigen webwinkel te starten. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk, want wie wil nou niet leuke producten verkopen en ook nog winst maken?



Bovendien is het tegenwoordig ook erg makkelijk om een webwinkel in de lucht te krijgen.

Vroeger was dit tamelijk ingewikkeld, omdat je ook kennis moest hebben van programmeren. En een echte professionele webwinkel laten maken kostte toentertijd meer dan duizenden euro's. Het was vaak maatwerk, bij webhosting kwam veel kijken en support naderhand was arbeidsintensief en dus kostbaar.

Dat is natuurlijk een drempel voor de kleine ondernemer die wat bij wil verdienen.

Tegenwoordig is die drempel echter een stuk lager geworden. Webwinkels kun je al tegen relatief scherpe prijzen laten bouwen, aangezien ze voornamelijk gestandaardiseerd zijn. Denk aan webwinkel software zoals WooCommerce, Magento of Shopify die tegenwoordig zowat kant en klare webwinkels kunnen opleveren.

Het is dus zeer gemakkelijk om een webwinkel te starten, maar is het ook verstandig? De concurrentie is groot en de zogenaamde market places snoepen steeds meer marktaandeel af.

Meer webwinkels dan ooit tevoren

Vanwege de laagdrempeligheid zijn er nu meer webwinkels dan ooit tevoren. De afgelopen tien jaar is het aantal webwinkels in Nederland verdriedubbeld. Volgens het CBS zijn er op dit moment zo'n 40.000 webshops in Nederland.

Dit kan enerzijds als een nadeel worden beschouwd, maar anderzijds als een voordeel. Een nadeel is dat je moet concurreren met veel andere webwinkels en dat dit lastig kan zijn. Je zal dan bijvoorbeeld lage prijzen moeten hanteren en op een goede manier moeten adverteren.

Het voordeel van een webwinkel starten is echter dat je tegenwoordig niet meer veel risico hoeft te lopen. Je kunt bijvoorbeeld aan drop shopping doen. Dit betekent dat de producten nooit echt bij jou terecht komen, maar dat ze gelijk worden doorgestuurd naar de klant. Je hebt dus geen voorraad en je loopt dus geen risico.

Je moet er dan wel voor zorgen dat je goed kunt adverteren. Dit kun je uitbesteden, maar je kunt er ook voor kiezen om een originele invalshoek te gebruiken.

Platformen om te verkopen

Tegenwoordig zijn er veel webwinkels die niet alleen via hun eigen website producten verkopen, maar ook op zogenaamde platformen (ook wel marketplaces genoemd).

Een marketplace is een plek waar je je producten kunt verkopen tegen een bepaalde commissie. Het voordeel van producten verkopen via een platform is dat je een grotere doelgroep bereikt.

Deze platforms (zoals bol.com of Zalando) trekken namelijk veel standaard bezoekers waar jij direct gebruik van kunt maken.

Het nadeel ervan is echter dat ze ook een commissie vragen. Je maakt dus minder winst op je producten, of je bent genoodzaakt om je producten tegen duurdere prijzen te verkopen.

Platforms worden echter steeds groter en trekken veel publiek. Daardoor is het tegenwoordig lastig om als kleine webshop daarmee te concurreren. Een beetje oneerlijk, maar zo werkt de neoliberale markt helaas.

Daarom moet je de afweging maken of een webwinkel nog wel verstandig is in een markt waar Bol.com, Zalando en andere grote spelers steeds meer de dienst uitmaken.

Tel hierbij op dat Amazon nu echt serieuze stappen zet binnen Nederland en het speelveld wordt alleen maar nauwer. Misschien kan je jouw aanbod beter direct op een market place aanbieden en die eigen webshop even laten voor wat het is?

Niet noodzakelijk, maar het geeft je in ieder geval stof tot nadenken.

Unieke invalshoek

Met het starten van een eigen webwinkel, is het aan te raden om te kiezen voor een unieke invalshoek. Het nadeel is dat er heel veel webwinkels zijn. Het voordeel is dat ze heel veel op elkaar lijken en dat je er daardoor gemakkelijk uit kunt springen.

Kijk waarin jij je kan onderscheiden ten opzichte van een market place. Dit kan bijvoorbeeld service zijn. Of een eigen showroom waar klanten langs kunnen komen.

Heb jij een uniek haakje, een uniek product of iets wat toekomstbestendig is: start dat vooral je webshop!

[Fotocredits © Mymemo - Adobe Stock]