Gaat Amazon de Nederlandse markt veroveren?

Amazon gaat het naar verwachting moeilijk krijgen om de Nederlandse markt te veroveren. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door consultancybureau Simon-Kucher & Partners. Consumenten in ons land zien in eerste instantie namelijk niet in wat het voordeel is van de Amerikaanse webshop ten opzichte van de vertrouwde Nederlandse giganten zoals bol.com en Coolblue.

Amazon moet goedkoper worden

We blijken nogal gehecht aan de vertrouwde spelers, zo blijkt uit dit onderzoek. Het is ook niet zo gek dat Amazon flink zijn best moet gaan doen om de Nederlandse markt te veroveren. We zijn namelijk best verwend hier, met een groot aanbod aan betrouwbare webwinkels die snel leveren. Van alle ondervraagden geeft 47% dan ook aan niet zeker te weten of zij iets bij Amazon gaan kopen zodra er een volledige webshop actief is in Nederland. Als reden hiervoor geeft 66% aan dat zij te weinig van het Amerikaanse bedrijf weten. Toch wordt het voor 71% van de ondervraagden wel een optie zodra dezelfde producten goedkoper worden aangeboden bij Amazon.

Betere dienstverlening

We blijken ook gevoelig voor een goede dienstverlening. Bol.com en Coolblue leveren snel en hebben een uitstekende klantenservice. Een nog betere dienstverlening lijkt de meeste ondervraagden dan ook lastig. Toch zou Amazon daar wellicht nog winst kunnen boeken. Amerikanen hechten veel waarde aan klantvriendelijkheid. De perceptie van Nederlanders over de dienstverlening van Amazon kan dus beter. Maar het is logisch dat het nogal lastig is om daarover uitspraken te doen zolang het bedrijf nog niet in Nederland actief is.



Zowel bol.com als Coolblue veroveren de Nederlandse markt al jaren met hun grapjes en goede klantenservice.