IKEA laat klanten spullen afrekenen met tijd

Je hebt het goed gelezen, IKEA laat klanten betalen met tijd. Klinkt dit je als muziek in de oren? Dan moet je wel in Dubai wonen, want alleen in dit land is het mogelijk om je tijd om te zetten in shoptegoed. 'Time is money' gaat daar dus wel heel letterlijk op. Het is een behoorlijk vooruitstrevend concept. De grote meubelwinkel is de eerste retailer die klanten laat betalen met tijd, zo lezen we op de site van Forbes.



Ver reizen = meer shoptegoed

Hoe verder je reist, hoe meer shoptegoed je krijgt van IKEA in Dubai. Sinds begin deze maand is een campagne gestart die het voor klanten mogelijk maakt om hun tijd om te zetten in geld. Dit doen ze door de medewerkers op Google Maps te laten zien welke route en hoeveel tijd zij hebben afgelegd om bij IKEA te komen. De 'Buy With Your Time' campagne is bedacht om meer mensen over te halen de winkel te bezoeken. Omdat de winkels zich aan de rand van steden bevinden kost het veel klanten behoorlijk wat tijd om er te komen.

Hoe waardevol is tijd?

Het is interessant om te zien op welke manier IKEA de waarde van tijd heeft bepaald. Ieder item in de Dubai-winkels hebben een 'time currency' gekregen. Dit is gebaseerd op het gemiddelde salaris van een werknemer in het land.

Deze campagne is ontzettend interessant omdat het de deuren opent voor een nieuwe manier van promotie. Het klinkt zelfs bijna te mooi om waar te zijn. We weten natuurlijk allemaal dat je uiteindelijk altijd met veel meer items een IKEA-winkel verlaat dan waarvoor je kwam. En daar speelt de winkel slim op in. De campagne krijgt veel aandacht en trekt klanten, het moedigt ze op deze manier zelfs aan om vaker te komen winkelen. Toch zit er een addertje onder het gras.