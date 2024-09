Zuckerberg: ‘Social media geen directe invloed op geestelijke gezondheid’

“Er is geen causaal verband tussen sociale media en de geestelijke gezondheid van tieners,” zegt Mark Zuckerberg. De man, die de baas is van een bedrijf dat jaren geleden nog presentaties maakte over hoe zijn sociale media-platformen slecht zijn voor de geestelijke gezondheid van tieners, geeft nu aan dat er geen direct verband is tussen de twee.

Geen directe invloed op geestelijke gezondheid

Meta zegt zich verder wel aan de regels te houden met betrekking tot de veiligheid van kinderen, maar stelt dus dat het geen directe invloed heeft. In een interview met TheVerge spreekt de oprichter van Facebook, eigenaar van Instagram en WhatsApp, zich uit over de mentale gezondheid van tieners en de rol die sociale media hierin spelen. Of nou ja, niet in spelen dus, als we Zuck mogen geloven.

Bij dit soort nieuws besef je je altijd dat dit een tijdsbeeld is: wat zullen we over 50 jaar zeggen over dit soort uitspraken? En zit over 50 jaar de helft van de tieners in therapie door social media, of heeft Zuckerberg toch een punt? Hij zegt het in ieder geval zo subtiel mogelijk: “Het leeuwendeel van de kwaliteitsresearch stelt dat er geen causaal verband op een brede schaal is tussen deze dingen.” Het is nieuwsgierigmakend wat een brede schaal is. Bedoelt hij dat niet alle tieners mentale problemen krijgen, met als oorzaak sociale media, of bedoelt hij sociale media als brede schaal?