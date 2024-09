“Trap Er Niet Influencer” doet onderzoek naar effecten van social media

Denk je echt dat je in één dag rijk kan worden door wat domme trucjes van een of andere zelfverklaarde influencer? Ze beloven gouden bergen, maar hoe zit het nu echt? In deze nieuwe achtdelige televisieserie ‘Trap er Niet Influencer’ onderzoeken presentatoren Filemon Wesselink, Mark Baanders, Vera Verzijl en Sarah Bakker verschillende trends en invloeden van social media met een kritische en humoristische blik.

Van holistische genezers die beweren kanker te genezen met handoplegging, veel te dure ongezonde cosmeticaproducten tot chirurgische ingrepen in de bezemkast. De vier presentatoren zoeken het uit, confronteren waar nodig de bedriegers en waarschuwen de kijker om er zelf niet ook in te trappen.

Invloedrijke trends op social media

Zo duiken ze in de eerste aflevering in de wereld van de mannen. Andrew Tate en vooral zijn Nederlandse adapten roepen mannen op om ‘echte’ kerels te worden, terwijl ze vrouwen devalueren. En hebben natuurlijk het antwoord. Kun je werkelijk je testosteron boosten of is het klinkklare onzin? In ‘Trap Er Niet Influencer’ spreken ze met de influencers en onderzoeken ze hun claims.

Andere afleveringen richten zich op verschillende invloedrijke trends op social media. Zo volgt er onderzoek naar de impact van beauty-influencers op jonge meisjes die al op jonge leeftijd dure beautyproducten gebruiken. Ze stappen in de wereld van FinFluencers die beloven dat je snel rijk kunt worden, maar wat is de realiteit? En wat zijn de risico’s van goedkope cosmetische ingrepen, de opkomst van de online supplementenmarkt en de groeiende invloed van christelijke en spirituele influencers.

‘Trap Er Niet Influencer’ is vanaf woensdag 11 september wekelijks te zien om 21:10 op NPO 3.