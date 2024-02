​Mark Zuckerberg zegt sorry voor mentale schade social media

Er is een klein mirakel gebeurd. Meta-CEO Mark Zuckerberg heeft zijn excuses aangeboden voor de geestelijke problemen die social media kunnen veroorzaken bij vooral jongeren . Sowieso is het vrij uniek dat hij überhaupt ergens zijn handen niet aftrekt, maar juist verantwoordelijkheid neemt. Hij heeft immers jaren geroepen dat Facebook slechts het marktplein is, en dat hij er niet verantwoordelijk voor is wat mensen op dat marktplein besluiten te roepen of te doen. Nu erkent hij dat zijn marktplein toch wat drempels heeft hier en daar.

“I’m sorry for everything you have all been through." Watch the moment that Meta CEO Mark Zuckerberg apologized to the families of victims during a hearing on online child safety. pic.twitter.com/KWui21Zwod

De ouders hebben immers als verzorgers de verantwoordelijkheid om hun kinderen te ondersteunen en als die kinderen bijvoorbeeld depressief worden of erger door social media, of bijvoorbeeld naaktfilmpjes van zichzelf plaatsen om maar die aandacht te krijgen, dan moeten zij daarmee omgaan. Helemaal spontaan kwam het excuus niet: een senator vroeg of Zuckerberg zijn excuses wilde maken aan de slachtoffers van de diensten die Meta biedt. Je kunt het inderdaad echt zo noemen: mensen kunnen slachtoffer zijn van Instagram. Dat zullen zeker de families die op de tribune in de zaal aanwezig waren vinden: zij waren aanwezig en hoorden Zuckerberg zich tot hen richten en zeggen: “Het spijt me voor wat jullie hebben doorgemaakt. We investeren enorm om te zorgen dat dit niemand meer hoeft te overkomen.”

Vooral voor jongeren, want dat is waar het nu om gaat. Zuckerberg deed dat niet uit zichzelf: hij deed dat omdat hij in een hoorzitting zat bij de Amerikaanse Senaat, iets dat hij als machtigste man in social media wel vaker doet. De hoorzitting vond plaats omdat het Witte Huis wilden bespreken welke schadelijke impact social media zoals Instagram, Snap, TikTok en X op jongeren hebben. Dat blijkt toch wel degelijk schadelijk te zijn, waardoor Zuckerberg zijn excuses maakt aan de ouders van die kinderen.

I never thought I would feel sorry for, or even defend, Mark Zuckerberg! What the US senators are doing is embarrassing. The creators of platforms cannot be entirely blamed when users misuse them. They are making every effort to ensure user safety, but the primary responsibility… pic.twitter.com/e7uXutycD6

Groot pardon of medeleven?

Het zijn zorgvuldig gekozen woorden, die eigenlijk in het midden laten of Zuck nu werkelijk sorry zegt voor zijn diensten, of puur zijn medeleven betuigd. Als je immers in het Engels iemand hoort vertellen dat bijvoorbeeld zijn opa is overleden, dan zeg je ook “I am sorry”. Het was dus niet een soort groot pardon van de man, maar het is allang een stukje dichterbij erkenning dan deze mensen ooit zijn gekomen. Ook is zeggen dat er veel wordt geïnvesteerd om die mentale problemen tegen te gaan een interessante opmerking: het is immers juist door algoritmen ook wel enigszins gemaakt om bepaalde posts bijvoorbeeld meer te laten zien.

Nu wordt er bijvoorbeeld als je naar anorexia zoekt wel wat gedaan om het tegen te gaan, maar we weten allemaal dat jongeren heel slim zijn als ze iets willen en er vaak wel omwegen gevonden worden. Hoewel dat zeker niet iets is waar social media-bedrijven altijd iets aan kunnen doen, kunnen we ook niet echt zeggen dat Meta -zeker in de beginjaren- nou echt op de bres is gesprongen voor mentale gezondheid.