Flitsmeister-alternatieven voor wie geen abonnement wil

Flitsmeister maakte het een maand geleden bekend: je moet betalen als je de handige navigatie- en flitsapp wil gebruiken in combinatie met Apple CarPlay en Android Auto. Het is omstreden, want het was gratis en nu betaal je 2,99 euro per maand om daar gebruik van te maken. Helaas, want het is veel veiliger om met CarPlay en Android Auto te rijden. Gelukkig zijn er alternatieven.

Flitsmeister-app

Het is niet zo dat alles van de Flitsmeister-app geld kost, maar specifiek die belangrijke functie helaas wel. Daarnaast zette het Nederlandse bedrijf de trajectcontroles en actuele snelheid ook achter de betaalmuur. Je kunt er dus nog wel mee navigeren, maar dat moet je in de auto niet willen zonder daarbij gebruik te maken van CarPlay of Android Auto. De kans dat je toch wordt afgeleid door berichtjes is aanwezig. Dit zijn alternatieven voor wie geen abonnement wil op Flitsmeister.

Wat schooiers daar bij @Flitsmeister 😅. Een dienst wat eerst gratis was nu opeens geld voor vragen… daaaag🫤 pic.twitter.com/Xq69rLLNck — Ugur0vic (@ugur0vic) May 16, 2024

Waze

Waze is een van onze favoriete apps voor navigatie, omdat het communitygedreven is. Je hebt met Waze een goede, duidelijke navigatiemogelijkheid, met daarnaast ook informatie over flitsers. Wel gaat het hier vooral om flitspalen: mobiele flitsers van de politie worden niet altijd vastgelegd in Waze, waardoor je soms toch wordt geconfronteerd met een flits en daarna al gauw een boete. Waze heeft verder toffe personaliseringsopties en grappige stemmen om uit te kiezen.

Volgens mij is gratis #waze een mooi alternatief voor #flitsmeister. Je moet straks betalen voor de diensten van Flitsmeister. Bij Waze kun je ook eenvoudig melden als je nog niet-gemelde flitser tegenkomt. Alleen jammer voor de waarschuwing van ambulances, dat ontbreekt wel. — Jos (@pth050) May 2, 2024

Range

Gaat het je echt alleen om die flitsers, dan zou je Range kunnen proberen. Het nadeel is dat het geen navigatie-app is, dus je kunt er niet mee gaan rijden en verwachten dat je uitleg krijgt over de route. Wel kom je te weten wanneer je in de buurt bent van een flitser, in deze app die zich een uitgebreid alternatief van Flitsmeister noemt.

Investeren in een goede telefoonhouder

Het voelt houtje-touwtje, zeker als je gewend bent om je infotainmentsysteem volop in te zetten tijdens het navigeren en het ontdekken waar flitsers zich ophouden. Toch is dit wel een optie om Flitsmeister toch nog in de auto te gebruiken: je zorgt dat er een goede telefoonhouder in je auto aanwezig is en je zet je telefoon daarin, met de Flitsmeister-app aan. Zo deden we dat in de begindagen van smartphones ook. Het enige nadeel is dat je er rekening mee moet houden de Niet Storen-functie in te stellen, zodat je niet wordt afgeleid door berichtjes van anderen.

Toch wel een abonnement?

Vind je het echt allemaal geen geweldige alternatieven, dan zit er maar één ding op: betalen. Het is niet ideaal, maar het komt wel met voordelen: naast de optie om CarPlay en Android Auto te gebruiken, weet je dat je geen advertenties meer in de app te zien krijgt. Ga je zelfs voor het duurdere Pro-abonnement van 7 euro, dan kun je ook nog boetes aanvechten, ritten registreren en inzichten krijgen in de filehistorie.

Je kunt Flitsmeister natuurlijk ook gunnen dat ze wat geld verdienen. Het is voor veel automobilisten de meest zinvolle app op hun telefoon. — Jitze Jongsma (@Jitze_Jongsma) May 25, 2024

Het hangt er uiteindelijk vanaf waar je Flitsmeister vooral voor gebruikt. 2,99 euro per maand betalen, betekent dat je nu 36 euro per jaar kwijt bent aan de app, maar ook dat je wel veilig gebruik kunt maken van deze voor de auto gemaakte app. Het is aan jou.