​Grootste update voor Flitsmeister ooit is vooral visueel

Wil je niet geflitst worden, dan is de kans groot dat je Flitsmeister gebruikt. Het blijft de ultieme app voor wie boetes wil voorkomen of gewoon wil weten wat er op de weg allemaal gebeurt. Nu komt de grootste update ooit naar de app en die komt vooral in de vorm van een restyle.





Flitsmeister in een nieuw jasje Zelf stelt het bedrijf al: in de afgelopen jaren zijn veel functionaliteiten toegevoegd, tijd om de app te herzien en in een nieuw jasje te steken. Vooral om te zorgen dat automobilisten snel informatie tot zich kunnen nemen en gemakkelijk te kunnen rijden op het gebied van flitsmeldingen en navigatie. En een beetje oppoetsen was ook wel nodig: de laatste visuele aanpassing is alweer zeven jaar geleden. Dit is alles wat nieuw is in de Flitsmeister-app: De onderzijde van de app wordt anders: de meest gebruikte knoppen, zoals het wisselen tussen lijst en kaart, het menu en het starten van een route, zijn nu onderin te vinden. Daarnaast wordt er een knop toegevoegd om flitsers en gevaar op en langs de weg te melden. Zo zie je hem sneller tijdens het rijden, mocht je snel iets willen doorgeven.



Upgrade De verkeerstab is nu te vinden in het menu, dus actuele flitsers vind je daar. Daarnaast worden waarschuwingen anders weergegeven, gebaseerd op het type waarschuwing. Zo kun je in een flits zien wat er op je afkomt en kun je daarna weer snel je ogen op de weg houden. Ook leuk: de groene Flitsmeister smiley is ook van een facelift voorzien. Flitsmeister is niet alleen een app waarin de flitsers worden gemeld: je kunt er ook mee navigeren. Dat wordt nu beter gemaakt. De instructie van waar je naartoe moet gaan is nu zichtbaar tijdens een waarschuwing en op de lijsttab. Ook is navigatie nu sneller te vinden in de app. Je kunt met Flitsmeister ook betaald parkeren en je kunt nu eenvoudiger een parkeersessie starten en inzien. Flitsmeister hoopt met nieuw design ook te zorgen dat je niet meer zo snel vergeet om je parkeren uit te schakelen wanneer je weer wegrijdt. Kortom, het zijn vooral visuele upgrades en dat betekent ook wel dat je waarschijnlijk even moet wennen aan wat dingen. Hopelijk zijn het echter vooral upgrades waardoor autorijden comfortabeler wordt en vooral veiliger. En ja, als je er ook nog wat bewuster door wordt van de maximale snelheid, dan is dat helemaal een grote plus…