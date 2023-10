X Premium heeft nu drie abonnementen

Eigenlijk al vanaf het moment dat Elon Musk 44 miljard voor Twitter – nu X – betaalde, speelt de nieuwe eigenaar al met het idee om meer betaalde gebruikers te lokken. In die periode heeft X al wat proefballonnetjes laten opgaan, en knallen, rondom het Blue-abonnement. Eerder deze maand werd bekend dat X experimenteert met '1 dollar jaarabonnementen' om überhaupt op het sociale netwerk te mogen.

Deze zomer kwam het gerucht boven drijven dat X met een Premium abonnement op de proppen zou komen. Dat nieuws zorgde voor nogal wat opschudding in de VS, waar de combinatie X Premium de suggestie zou kunnen wekken dat je een abonnement op een porno site neemt.

X Premium, Premium+ en Basic

Welnu, die commotie heeft, zo blijkt nu, geen effect gehad op de plannen van Elon Musk voor X. Enkele uren geleden werd namelijk bekend dat X nog twee nieuwe abonnementsvormen introduceert onder de vlag X Premium. Op haar eigen blog zegt X: “Vanaf 27 oktober 2023 bieden we nu twee nieuwe abonnementsvormen aan: Basic en Premium+. In de komende weken lanceren we de mogelijkheid om uw bestaande abonnement eenvoudig te upgraden of te downgraden. Als u zich wilt abonneren op een nieuw niveau, raden we u aan te wachten op die lancering.”

Je kunt dus kiezen voor een Basic premium abonnement, het Premium abbo en een Premium+ variant. In de VS gaat het Premium+ abonnement 16 dollar per maand kosten, dat is 5 dollar meer. Omdat vooralsnog de US en EU-prijzen gelijk zijn, mag je ervanuit gaan dat Premium+ hier 16 euro per maand zal kosten. Voor het Basic abonnement vraag X 3 dollar per maand.

In Nederland kost het Premium abonnement voor Android en iOS (apps) nu 11 euro per maand. Voor de webversie betaal je iets minder, € 9,68 per maand. Je kunt ook kiezen om per jaar te betalen, dan bespaar je op jaarbasis 17 euro.