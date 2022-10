Wil YouTube social medium worden? Voegt @ aan accountnamen toe

Videoplatform YouTube voegt @ aan accounts toe. Hierdoor wordt het steeds meer een social medium. Je kunt binnenkort je eigen ‘handle’ (oftewel: accountnaam) kiezen, waardoor het makkelijker moet worden om te gebruiken binnen YouTube en Shorts.

@ binnen YouTube Is YouTube een social medium? Het is een vraag die steeds vaker oppopt. In eerste instantie is het een videoplatform, maar door de likes en de reacties zou je het in principe inmiddels ook onder een social medium kunnen scharen. Zeker omdat het ook redelijk vaak kopieert van social media. Denk bijvoorbeeld aan de shorts, die een directe kopie zijn van TikTok. Het klinkt misschien niet zo spannend, een apenstaartje toevoegen aan een account, maar het kan grote gevolgen hebben. Het is op het internet in het algemeen heel normaal om een apenstaartje te gebruiken wanneer je iemand op iets wil wijzen. Bij Twitter geldt dit al meer dan tien jaar. Ook als je bijvoorbeeld in een Google Doc aan het werken bent en iemand erbij wil betrekken, dan kun je @ gebruiken en dan een persoon kiezen.

Meer zichtbaarheid Het zou volgens YouTube makkelijker worden voor creators om hun fans te vinden, maar bijvoorbeeld ook om andere creators te taggen in hun video’s. Je kunt anderen op je content attenderen door een apenstaartje en een gebruikersnaam toe te voegen in de reacties, in de titel van de video en in de omschrijving van de video. Het gaat volgens YouTube allemaal om zichtbaarheid en het neerzetten van een merk. YouTube schrijft op zijn blog: “Creators kunnen bijvoorbeeld worden genoemd in een reactie of worden getagd in de titel van een recente collab, waardoor ze hun zichtbaarheid en bereik bij een nieuw publiek kunnen vergroten. Handvatten voegen zich bij kanaalnamen als een andere manier om een YouTube-kanaal te identificeren, maar in tegenstelling tot kanaalnamen zijn handvatten echt uniek voor elk kanaal, zodat makers hun duidelijke aanwezigheid en merk op YouTube verder kunnen uitdragen.”

Je accountnaam kiezen Het heeft wel een groot voordeel, die nieuwe @-namen. Ze zijn allemaal uniek en het is daardoor makkelijker om kwaadwillende na-apers te dwarsbomen. Het is namelijk sneller zichtbaar wanneer iemand zich slechts als een ander voordoet: hij kan niet zo makkelijk dezelfde naam dragen als voorheen. Dat maakt het bijvoorbeeld voor phishers, maar ook voor mensen die een lolletje willen uithalen, veel moeilijker om mensen voor de gek te houden. YouTube rolt deze nieuwe functie stukje bij beetje uit en je krijgt vanzelf een melding wanneer het jouw beurt is om je handle te kiezen. Wel irritant, want als iemand anders voor je aan de beurt was, dan is de naam die je graag wilde kiezen misschien al weg. Heb je echter al een gepersonaliseerde URL voor je kanaal (wat alleen kan bij 100+ abonnees), dan wordt dat automatisch je handle (tenzij je ervoor kiest die te veranderen wanneer je aan de beurt bent).

YouTube als social medium Met deze verandering kunnen we YouTube eigenlijk wel een social medium gaan noemen. Wat is er immers nog anders tussen YouTube en Instagram? Het enige dat niet enorm is doorontwikkeld, dat is de mogelijkheid om een DM (direct message) te sturen en de optie om je video voor hij online gaat van allerlei gekke tierelantijntjes te voorzien. Maar goed, dat lijkt allemaal een kwestie van tijd te zijn. Wel is het de vraag of YouTube hier goed aan doet: moet werkelijk alles zo interactief zijn? Is het fijne aan YouTube niet juist dat je redelijk met oogkleppen op een video kunt kijken, zonder daarbij al te veel te hoeven worden afgeleid door anderen? Waarschijnlijk is dit een kwestie van smaak. Wat betekent dat het voor de een gewoon een videoplatform zal blijven, terwijl mensen die volop likes uitdelen en reacties achterlaten, het misschien al veel langer vooral als social medium zijn gaan zien. En nu dus met de @ om dat nog duidelijker te maken.