​Je kunt nu producten verkopen via YouTube door Shopify

Shopify en YouTube gaan nauw samenwerken. Je kunt namelijk straks je Shopify-winkel direct koppelen aan je YouTube-account, waarmee je zorgt dat mensen direct producten bij je kunnen kopen.

Directer shoppen op YouTube Waar TikTok juist afscheid neemt van sommige shopervaringen, wil YouTube het juist groter maken. Zo kun je bijvoorbeeld wanneer je een gamer ziet met een specifieke eigen controller, die controller straks direct kopen op zijn of haar kanaal dankzij Shopify. Ook bij make-up tutorials kan dat erg handig zijn, omdat je de specifieke make-up voor een bepaalde look allemaal bij elkaar in je Shopify-winkel kunt zetten. YouTube zegt dat de samenwerking met Shopify creators helpt om producten bij hun video's te plaatsen. Dat is ook bij livestreams mogelijk. De voorraad van het winkeltje van de creator wordt gesynchroniseerd met Shopify, waardoor je als kijker weet hoe veel er nog van een product is. Interessant, want zo kun je ook zien hoe hard het product gaat. In eerste instantie maakt YouTube het alleen in de Verenigde Staten mogelijk om daarbij ook nog een on-site kassa te gebruiken. Wij moeten dus apart naar de Shopify-winkel van een YouTuber, terwijl Amerikanen direct op YouTube zelf kunnen afrekenen en dus YouTube niet te hoeven verlaten.

YouTube en Shopify YouTube gaat nog meer veranderen. Er komt een groter shoppinggedeelte binnen de Explore-sectie. Hierop wordt shopbare content geplaatst, al is dit in eerste instantie alleen voor Amerikaanse, Braziliaanse en Indiase gebruikers. In tegenstelling tot TikTok, dat ziet dat livestreamingshopping helemaal niet zo populair is in het Westen, wil YouTube het toch proberen. Zo hebben creators meer tools tot hun beschikking om producten aan te prijzen op hun kanaal. Je kunt namelijk producten taggen tijdens een livestream. Zal YouTube het tij kunnen keren voor Europa en Amerika? In China en andere Aziatische landen is het shoppen tijdens een livestream juist razend populair, dus de uitkomst kan alle kanten op.

Makkelijker shoppen YouTube wordt dus een stuk commerciëler, wat op zich voor mensen die zich graag laten influencen een goed idee is, maar waardoor je bijvoorbeeld als ouder wel extra op je kinderen moet letten om te zorgen dat je niet ineens talloze pakketjes binnenkrijgt en het bedrag op je bankrekening flink ziet slinken. Toch moet je dat sowieso doen, want alle social mediaplatforms zijn druk bezig met shoppen: Instagram en TikTok zetten hierop ook hoog in. Instagram laat je via direct message tegenwoordig bestellingen plaatsen bij bedrijven. Wanneer we op YouTube die Shopify-integratie kunnen verwachten, dat is nog onbekend. Het is in ieder geval wel het plan om later meer landen toe te voegen aan de nieuwe mogelijkheden.