WhatsApp voorkomt vanaf nu dat mensen je gesprek exporteren

Gevoelige gesprekken

Meta schrijft: “WhatsApp-groepen zijn steeds meer een verlengstuk van onze netwerken in de echte wereld, waarbij sommige dichterbij ons staan dan andere. We zijn van mening dat deze functie het beste kan worden gebruikt als je praat met groepen waarin je mogelijk niet iedereen heel goed kent, maar die wel gevoelig van aard kunnen zijn, bijvoorbeeld gesprekken over gezondheidsproblemen in een supportgroep of het organiseren van je community voor iets wat belangrijk voor je is.”

Wil je het ook daadwerkelijk inschakelen, dan ga je hiervoor naar de naam van de chat en dan tik je op Geavanceerde chatprivacy. WhatsApp laat weten dat het hier niet bij blijft: er zullen meer mogelijkheden aan deze privacy-optie worden toegevoegd op een later moment. Waar Meta dan precies aan denkt is onduidelijk, maar het heeft het doel om meer bescherming te bieden.

Voordat je het gebruikt, heb je eerst de nieuwste versie van WhatsApp nodig. Waarschijnlijk downloadt je telefoon deze automatisch, maar zo niet, check an de Play Store of de instellingen van app om de nieuwste versie die beschikbaar is te downloaden. Tenzij je een van deze telefoons hebt, want dan stopt WhatsApp binnenkort met werken.