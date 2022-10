WhatsApp heeft storing: appjes komen niet aan

Update - De storing is na twee uur weer voorbij. Welkom terug WhatsApp! Origineel artikel - Berichtendienst WhatsApp heeft een flinke storing. Je moet even naar Twitter DM's, sms of Google Meet grijpen om iemand een bericht te sturen, want de dienst heeft duidelijk problemen met de connectiviteit. Wanneer je iemand via WhatsApp een berichtje wilt sturen, komt dit niet aan. Soms heeft hij even een vlaag van connectiviteit, maar over het algemeen zie je achter je appjes een grijs klokje staan.

Storing bij WhatsApp WhatsApp is de berichtendienst van Meta en zus van Facebook en Instagram. Die lijken beide nog geen problemen te vertonen. Je kunt dus het beste iemand op die platforms een direct message sturen als je iemand goedemorgen wil wensen of iets belangrijkers te vertellen hebt. Het probleem doet zich ook voor bij WhatsApp Web, dus het heeft helaas geen zin om naar de internetbrowser te grijpen om alsnog te kunnen appen. Het is op dit moment nog maar net bezig, de storing, dus het is nog niet duidelijk of het om een groot probleem gaat of slechts een technisch hikje.

Avatars WhatsApp was gisteren nog in het nieuws omdat er avatars naar de dienst komen. Hiermee kun je een virtueel poppetje van jezelf maken, waar vervolgens weer stickers van worden gemaakt. Zo kun je je emoties op een andere manier overbrengen dan met emoji of met woorden. Echter kun je ook die dus even niet verzenden, of je moet geluk hebben dat er toch weer even connectie is. Vooralsnog duurt de storing echter voort. Dus even teksten op een andere manier, of... bellen, maar het hangt waarschijnlijk van je generatie af of je daarop zit te wachten. ;)