Uit Instagram gegooid? Geen zorgen: Instagram kampt met storing

Het social medium Instagram kampt met een storing. Het is niet mogelijk om iets te plaatsen of een bericht te sturen, omdat de app gebruikers steeds uit de app gooit. Je krijgt dus niet eens de kans om een post te maken, wat op zich een voordeel is: je doet dan niet heel veel werk voor niets.

Storing Instagram Het kan echter ook een groot nadeel zijn: veel mensen praten met elkaar via de DM's van het social medium. Hierdoor heb je nu even geen praatmogelijkheid, tenzij je elkaar uiteraard op andere social media hebt. Overigens heeft Facebook of WhatsApp geen storing, dus het lijkt niet een groot probleem bij Meta in het algemeen te zijn. Toch is het mogelijk dat het bijvoorbeeld om een aanval gaat van Lapsus$. De hackersgroep heeft de laatste tijd meerdere grote bedrijven als doelwit gehad, zoals -waarschijnlijk- Rockstar en Uber. Het is nog niet gezegd dat dat zeker Lapsus$ is en dat is in het geval van Instagram misschien ook helemaal niet het geval. Het lijkt meer te gaan om een IT-probleem met de app en misschien het verkeer naar de app dan iets anders.

Allestoringen Allestoringen meldt ook dat Instagram sinds kwart voor 7 vandaag. Er zijn al meer dan 6.000 meldingen binnengekomen. Stress dus op kantoor bij Instagram. Het is nog onbekend wat er aan de hand is of wanneer het is opgelost, maar laten we hopen dat dat snel het geval is. Wil je toch heel graag Instagram gebruiken? Je kunt de webversie proberen, maar ook daarbij achten we de kans klein dat het werkt. Succes!