​Je kunt nu Instagram-groepsberichten sturen zonder Instagram

Je kunt nu groeps-chats houden tussen Facebook Messenger en Instagram, ook als je helemaal geen account hebt op de andere app. Facebook en Instagram groeien hiermee nog iets dichter nader tot elkaar. Instagram behoort tot Facebook, net als WhatsApp. Het is uiteindelijk Mark Zuckerbergs droom om groeps-chats tussen deze drie social media-platformen mogelijk te maken.

Messenger-magie Facebook schrijft: “We wilden wat Messenger-magie naar Instagram brengen, zodat je toegang hebt tot de best mogelijke berichtenervaring! Cross-app-communicatie heeft het voor mensen gemakkelijker gemaakt om verbonden te blijven zonder na te denken over welke app ze gebruiken. Meer dan 70% van de Instagrammers die in aanmerking komen is zelfs geüpdatet naar de nieuwe Messenger-ervaring om te kunnen genieten van nieuwe functies, zoals communicatie tussen apps.“ Het klopt: vorig jaar kon je al privégesprekken tussen de twee apps voeren, waar nu dus groepsgesprekken bij zijn gekomen. Je kunt bovendien nieuwe dingen toevoegen aan groeps-chats, zoals polls. Zo check je even snel of iedereen inderdaad knakworst mee wil naar het eerstvolgende festival of leg je twee foto’s voor en kunnen je vrienden stemmen welke outfit de beste keuze is. Je ziet ook wie er typt, mocht je nog even een opmerking van iemand specifiek willen afwachten.

Groeps-chats Videochats op Instagram krijgen ook de mogelijkheid om samen video’s te kijken die op Instagram staan. De optie heet Watch Together en ook die is beschikbaar binnen de groeps-chats. Je roept het ook op vanuit een videochat, waarbij je onderwijl een bericht kunt opzoeken waarbij de Watch Together-optie dan in beeld verschijnt. Kortom, het moet allemaal wat gezelliger worden tussen Instagram en Facebook. De meeste mensen die tegen Facebook zijn, zullen echter ook geen Instagram hebben. Vaak is de achterliggende gedachte dat Facebook het niet te nauw neemt met privacy, onvoldoende doet aan moderaten, en dan is er ook nog een Mark Zuckerberg die niet altijd even sterk is in zijn antwoorden en beleid. Omdat Instagram van Facebook is, sijpelen die problemen door, zeker nu de twee steeds verder vervlochten raken.

Facebook en Instagram Aan de andere kant is het wel heel praktisch dat je zometeen groepsgesprekken kan hebben met mensen die pertinent niet op Facebook aanwezig willen zijn. Dat scheelt een boel administratieve rompslomp en zoeken naar andere manieren om te communiceren. ' En voor je zegt: maar WhatsApp dan? Kijk even naar de vele groeps-chats die ergens onderin de krochten van je archief hangen… Op zich handig voor even snel, maar veel mensen vinden het toch moeilijk om zelfs maanden na dato nog uit een groeps-chat te stappen. Dat is binnen Facebook Messenger en Instagram dm’s net even iets minder awkward. Fotocredits: Thehilaryclark