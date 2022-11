Wat is Hive en hoe is het anders dan Twitter?

Beide hebben nu meer dan 1 miljoen gebruikers en die groei is vooral te danken aan de manier waarop nieuwe eigenaar Elon Musk met Twitter omgaat. Ontslagen, de introductie en dan toch weer terugtrekking van nieuwe functies en polls over of de tot geweld oproepende Donald Trump terug moet keren naar het social medium: het is nogal een wilde westen geworden, dat Twitter.

Waar je bij de naam Hive waarschijnlijk al snel moet denken aan dansende bananen en elkaar porren, is dit toch echt iets heel anders dan het Nederlandse social medium Hyves dat 15 jaar geleden nog helemaal je van het was. Het is wel een social medium, maar daar houdt de vergelijking ook wel op. Hive is een alternatief op Twitter, net als Mastodon dat we laatst al beschreven.

Hive

Geen wonder dus dat alternatieven als paddestoelen uit de grond schieten. Hive is de nieuwe ster aan de horizon en dit is een social medium dat zich het beste laat vergelijken met een combi tussen Twitter en Instagram. Hive is niet nieuw: het is 2019 al opgericht door twee studenten die het zat waren dat sociale platformen met hun algoritmes zorgden dat hun vrienden hun berichten niet zagen. De oprichter is een vrouw die alleen bekend is onder de nickname Raluca. Hive is zo gemaakt dat je berichtjes chronologisch worden getoond, zodat het niet een populariteitswedstrijd is.

Hive maakt het mogelijk om foto’s te uploaden op een Instagram-achtige manier, maar ook om muziek toe te voegen. Echter is het vooral een platform waarop berichten worden gedeeld zoals we dat van Twitter kennen. Het verschil is niet alleen dat de tijdlijn chronologisch wordt weergegeven, het heeft bijvoorbeeld ook geen geverifieerde gebruikers (bekend van het blauwe vinkje op Twitter). Het is zelfs helemaal niet mogelijk om bijvoorbeeld geld in een bericht te steken om hem meer te boosten.