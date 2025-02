Waarom zijn mensen zo gemeen op sociale media?

Tegelijkertijd kunnen die toetsenbordtijgers er ook weer niet helemaal iets aan doen dat ze zo reageren. Als je iets online ziet waar je het niet mee eens bent of waarvan je wil dat het stopt, dan kun je daar ‘actie’ op ondernemen door online een reactie te plaatsen. Je hebt dan het gevoel dat je er iets aan gedaan hebt, terwijl je in werkelijkheid waarschijnlijk helemaal niets zoveel hebt veroorzaakt met je bericht. Dit schijnt ook in positieve zin zo te werken, dus helemaal negatief is dit handelmechanisme niet. Bovendien zijn de nare reageerders vaak ook zo omdat ze het als een soort afweer gebruiken omdat ze juist onzeker zijn of jaloers, of omdat ze graag dominant willen zijn over anderen: er kunnen veel redenen zijn, maar de gevoelens van die persoon, ook al reageert hij of zij nog zo ongevoelig, kunnen dus heel goed meespelen.

Waarom onthouden we vooral negatieve berichten?

Ook werkt ons brein helaas zo dat het vaak de positieve berichten vergeet en juist de negatieve berichten onthoudt. Enerzijds is dat waarschijnlijk een overlevingsding: je wil negatieve situaties volgende keer niet weer meemaken, dus je overlevingsmechanisme zorgt dat het die onthoudt om er volgende keer beter mee om te kunnen gaan. Complimenten en anderzijds positieve berichten zijn heel fijn, maar je hebt daar qua ‘overleving’ minder aan. Bovendien zal je ook merken: als iemand iets negatiefs zegt, dan maakt dat meer impact, omdat het pijnlijker is, waardoor het ook makkelijker weer voorbij komt in je hoofd.