Instagram test knop om reacties negatief te beoordelen

Reacties omlaag stemmen

Instagram-baas Adam Mosseri zegt: “Sommigen van jullie hebben misschien gezien dat we bezig zijn met het testen van een nieuwe knop naast opmerkingen op Instagram – dit geeft mensen een privémanier om aan te geven dat ze zich niet goed voelen bij die specifieke opmerking. Ik wil duidelijk zijn: dit is een test, er is geen dislike-telling en niemand zal het weten als je op de knop tikt. Uiteindelijk kunnen we dit signaal integreren in de ranglijst van reacties om reacties waar we niet van houden lager te plaatsen. We hopen dat dit kan helpen om reacties vriendelijker te maken op Instagram.”

Goed om te weten dus, dat je stem omlaag wel anoniem is. Instagram wil dit dus als optie geven voor mensen om op een wat meer privé manier te laten weten dat ze een bepaalde reactie niet prettig vinden. Het is een initiatief van Instagram om uiteindelijk mensen meer controle te geven over hun ervaringen op Instagram, maar ook over wat ze te zien krijgen in de app.

De knop is te vinden naast elke reactie op een Reel of een feedpost, maar het is wel nog een test in een kleine groep. Het is dus zeker niet gezegd dat je het al voorbij ziet komen, maar het is wel fijn om een negatieve reactie niet meteen te ‘vlaggen’, maar gewoon van een wat subtielere ‘reactie’ te voorzien om te laten weten dat je er niet zo op zit te wachten. Het gaat dus niet alleen om reacties onder je eigen post: je kunt dit -als je in de test zit- onder alle Instagram-posts doen.

Op zich worden dit soort initiatieven gewaardeerd: meer positiviteit is altijd goed, en zeker in deze duistere wintermaanden kan het er heftig aan toegaan op het internet. We zijn wel benieuwd wat het downvoten uiteindelijk voor uitwerking zal hebben op Instagram, maar daarvoor moet dit eerst wereldwijd worden uitgerold.