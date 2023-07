Het is een wortel die al heel lang werd voorgehouden, maar nu lijken mensen ook daadwerkelijk een hap te kunnen nemen: Twitter gaat content creators vanaf nu betalen. Alleen mensen die een Twitter Blue-abonnement hebben komen hiervoor in aanmerking, naast dat er uiteraard wel meer eisen zijn. Heb je drie volgers, dan gaat het ook niet lukken.

Dit betekent dat makers een deel van de advertentie-inkomsten kunnen krijgen, te beginnen in de reacties op hun berichten. Dit maakt deel uit van onze inspanningen om mensen te helpen rechtstreeks geld te verdienen op Twitter. Later deze maand rollen we het programma breder uit en kunnen alle in aanmerking komende makers zich aanmelden. Koop iets leuks voor jezelf!”

"Je hebt je Blue-abonnement er al snel uit wanneer je een paar duizend dollar ontvangt voor je tweets. Het kan zelfs oplopen tot 40.000 dollar, als je een paar miljoen volgers hebt. Twitter schrijft: “Verrassing! Vandaag hebben we ons programma voor het delen van advertentie-inkomsten voor videomakers gelanceerd. We breiden ons aanbod uit met het delen van advertentie-inkomsten voor videomakers.

Elon Musk heeft in februari gezegd dat er een betaaloptie zou komen, wat voor het eerst zou zijn dat Twitter heel openlijk creators betaalt voor hun content, in plaats van dat creators het bijvoorbeeld moeten hebben van samenwerkingen met bedrijven. Dat geld van Twitter krijgen ze trouwens niet zomaar: ze moeten hiervoor wel toelaten dat er advertenties worden geplaatst tussen de antwoorden op de tweets. Het kan wel hard gaan met betalingen ontvangen, als je er ook het publiek voor hebt."

Threads als een threath

Hoeveel advertentie-inkomsten er precies naar Twitter gaan en hoeveel naar de creators, dat is onbekend. Maar je maakt al kans op een betaling als je tweets in de afgelopen drie maanden 5 miljoen keer zijn bekeken. Wat wel eerlijk is van Musk, dat is dat het met terugwerkende kracht tot februari dit jaar wordt ingevoerd, omdat het programma toen werd aangekondigd.

Het is natuurlijk niet toevallig dat de man dit nu aankondigt: hij zal zich ongetwijfeld zorgen maken over de populariteit van Threads, dat het overigens in Nederland sinds vandaag niet meer (of niet meer goed) lijkt te doen. Het was hier al niet officieel beschikbaar, maar ook mensen die het via een omweg gebruiken melden problemen. Threads is het Twitter-antwoord van Instagram en tot nu toe heeft het al meer dan 100 miljoen (!) gebruikers. Niet slecht voor een social medium dat in heel Europa nog niet eens uit is. Bovendien wordt er ook gezegd dat het gebruik en de aanwezigheid op Twitter aanzienlijk achteruit loopt, dus Musk zal toch een charme-offensief moeten inzetten om zijn Twitter te laten blijven vliegen.