TikTok wordt misschien overgenomen door Microsoft

ByteDance zou een klein aandeel houden van TikTok, maar het zal wel alle belangrijke eigenschappen die TikTok TikTok maken moeten weggeven. Denk aan het data verzamelen, de software-updates en het algoritme. Het is de vraag of ByteDance dit voor ogen had toen het zijn hoopvolle melding plaatste dat het verwachtte dat het met Trump wel uit een oplossing zou komen.

TikTok verkopen

TikTok ging ruim een week geleden op zwart in Amerika, omdat de regering een nieuwe regel had ingesteld dat ByteDance TikTok moest verkopen in de Verenigde Staten. Dat wilde het niet, waarna de app op zwart ging. Uiteindelijk heeft Trump een soort verlenging ingesteld voor TikTok om een oplossing te zoeken, maar het is de vraag of dit echt een goede oplossing is voor ByteDance. Zijn algoritme prijsgeven zal niet iets zijn waar het erg om staat te springen en hetzelfde zal gelden voor de dataverzameling. Tegelijkertijd is Oracle geen enorm vreemde keuze: het servernetwerk van het bedrijf ondersteunt het leeuwendeel van TikTok al. Microsoft schijnt in 2020 ook al in de race te zijn geweest om TikTok over te nemen.