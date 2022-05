TikTok wil met meer gamecontent de kant op van Twitch

Dat is echter niet het enige wat TikTok met de uitbreiding van gamecontent wil bereiken. Het streeft namelijk naar een langere online tijd op de app. Het zou graag zien dat mensen meer tijd besteden op de TikTok-app (en wij maar denken dat het juist al te veel was). Het hoeft er tegelijkertijd weinig moeite voor te doen om spellen op het platform te krijgen. Eigenaar ByteDance heeft al een bieb met games die het zo kan integreren.

Het gaat echter niet om de grote AAA-titels qua games, zoals Fortnite en Call of Duty, maar juist om wat eenvoudigere HTML5-mini-games. Op dit moment loopt er in Vietnam een pilot om te kijken of zoiets aanslaat en hoe TikTokkers erop reageren. Er zit namelijk wel een addertje onder het gras. Je kunt wel spellen spelen, maar net als bij free-to-play-games op je telefoon moet je hierbij wel regelmatig advertenties bekijken, schrijft Reuters .

Disco Loco 3D

Bovendien zijn games ook weer niet helemaal nieuw voor TikTok zelf. Het heeft eerder al de in-app mini-game Garden of Good online gezet, waarmee het goede doel Feeding America werd geholpen. Ook heeft het al eerder aangekondigd dat het met Zynga zou gaan samenwerken aan een spel dat Disco Loco 3D heet. Zynga is bekend van FarmVille en Words with Friends, dus dat moet een succes worden. Ook die game is HTML5-gebaseerd en het gaat ditmaal om een endless runner.

TikTok pakt het misschien wat rustiger aan, maar het lijkt met deze plannen wel stiekem steeds meer richting Twitch te willen schuiven. Dat zien we vaker gebeuren: ook Discord wordt steeds uitgebreider als het gaat om het livestreamen van games en het delen van streams en informatie met andere gamers. Echter is het nu nog even ver weg omdat het duidelijk in eerste instantie kiest voor de vaak wat eenvoudigere telefoonspelletjes.

TikTok is op dit moment in de rest van de wereld wat minder bezig met games, want het staat de komende weken geheel in het teken van het filmfestival van Cannes.