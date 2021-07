​TikTok moet 750.000 euro betalen om Engelstalig beleid

Veel mensen lezen het niet eens en drukken al op ‘ja’, ‘ok’ of ‘doorgaan’, maar er zijn instanties die zich beter bekommeren om waar mensen precies ‘ja’ op zeggen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft mede hierdoor een boete kunnen lospeuteren van TikTok, omdat zijn Engelstalige beleidsdocument niet begrijpelijk is voor alle gebruikers van het populaire social medium.

Privacyschending TikTok

Je zou het misschien niet direct verwachten, maar het feit dat de privacyverklaring alleen in het Engels beschikbaar is, dat is een schending van de privacy. Wanneer jonge kinderen de app installeerden in de periode van mei 2018 tot juli 2020, dan kregen ze alleen de Engelse privacyverklaring te zien. In de zomer van 2020 is dit aangepast, maar wat de Autoriteit Persoonsgegevens betreft is dat al die jaren een fikse schending van privacy geweest.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt dat het tegen de wet is, want die schrijft voor dat het voor gebruikers van een app altijd helder moet zijn wat er zoal met hun persoonlijke data gebeurt. Een kind kan dit überhaupt moeilijk begrijpen, maar zeker als het ook nog in het Engels is. Overigens is TikTok niet bedoeld voor kinderen: je mag er pas vanaf 13 jaar en ouder gebruik van maken. Echter is een account niet nodig om de app te installeren en TikTok-filmpjes te kunnen kijken, waardoor veel kinderen hier alsnog gebruik van maken.