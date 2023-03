TikTok komt met nieuw tabblad voor STEM-video’s

We hopen het niet. We hopen dat het nog komt in ons land, want het is heel belangrijk dat jonge mensen (en die bereikt TikTok als geen ander) vroeg met dit soort onderwerpen in aanraking komen. Zeker jonge meisjes, want met 16 procent vrouwen in de tech in Nederland kunnen we veel meisjes gebruiken op IT-opleidingen. In andere Europese landen lijkt het wat normaler te zijn dat vrouwen ook wetenschappelijke, wiskundige en technologische beroepen kiezen.

Althans, we hopen dat dit ook naar Nederland komt en niet alleen een optie voor Amerika blijft (Amerika, dat eigenlijk TikTok wil verbieden ). Er zitten namelijk moderators op die bepalen of de video eraan voldoet en waarschijnlijk is het dan gericht op Engelstalige video’s, die TikTok waarschijnlijk niet in de Nederlandstalige variant vindt thuishoren.

STEM-video's

Het is niet zo dat elke video over tech ineens in die feed staat, want er zijn samenwerkingen opgezocht met STEM-organisaties om te bepalen of een video inderdaad onder dat tabblad thuishoort. Zo is het wel de bedoeling dat er video’s voorbijkomen die feitelijk juist zijn. Het fijne aan deze nieuwe feed is dat wanneer je zelf zit ‘opgesloten’ in een algoritme met dierenfilmpjes, je op die manier toch een uitstapje kunt maken naar een ander onderwerp. TikTok schijnt hiermee al flink te hebben getest, met bijvoorbeeld een fashion-feed, enzovoorts.

Het zou zeker meerwaarde kunnen bieden. Zo had TikTok in het licht van de verkiezingen een tabblad kunnen maken met alleen maar video’s over de politiek. Hoewel ook daar moderatie heel essentieel is, had het net als Snapchat een samenwerking kunnen opzoeken met de overheid, waardoor die mogelijk zelfs wat investeert in het kunnen betalen van de moderators (hoewel TikTok zelf uiteraard bulkt van het geld en dat waarschijnlijk niet nodig heeft).