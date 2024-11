Social medium Threads was lang een leuke speeltuin voor mensen die zich niet meer zo thuisvoelden op X of gewoon hun hersenspinsels wilden delen, maar nu begint Meta het serieuzer aan te pakken. Threads start binnenkort met het tonen van advertenties.

Adverteren op Threads

Er wordt verwacht dat Threads vanaf begin 2025 niet meer die schone ervaring zal zijn die het nu is. De app wordt waarschijnlijk voorzien van advertenties, al is het nog onduidelijk hoe die er precies uit zullen gaan zien. In ieder geval zouden de eerste stappen richting reclame in de social media-app rustig worden gezet: niet meteen alle toeters en bellen, maar een paar advertenties om mensen te laten wennen en wellicht ook te testen hoe er wordt gereageerd.

Threads lijkt in 2025 wat volwassener te worden en we kunnen ons dat goed voorstellen: Meta heeft inmiddels al 275 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Dat zijn heel veel ogen die advertenties kunnen nuttigen. Threads werd vorig jaar gelanceerd als een app die onder Instagram valt. Je logt er ook op in met je Instagram-account. Iets waar niet iedereen enthousiast over is, maar wat het wel heel laagdrempelig maakt om het te gebruiken en snel de mensen te vinden waar je al veel mee praat.