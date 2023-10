Snapchat-gebruikers zijn boos om totaal veranderde Bitmoji

Snapchat is van alle social media-platforms een beetje een verhaal apart. Het lijkt een wat specifiekere gebruikersgroep te hebben en in tegenstelling tot Instagram en TikTok is het niet zo dat allerlei ouderen erop zitten. De app is onder andere bekend om de Bitmoji, grappige avatars die je kunt maken, bijvoorbeeld van jezelf. Echter hebben die nu een update gekregen die de gebruikers tegen Snapchat in het harnas jagen.

snapchat. wtf. this bitmoji is giving me the worst dysmorphia ever omg pic.twitter.com/NhDpYXjrAp — Katelyn (@Kate_Eliz05) October 5, 2023

Bitmoji-update Waar Snapchat de laatste tijd al wat worstelt met bijvoorbeeld de MyAI-chatbot die met kinderen afsprak en ineens een story toonde van een plafond bij iemand thuis, is er nu uit een nieuwe hoek kritiek. De update die ervoor zorgt dat Bitmoji een metamorfose krijgen schiet bij velen in het verkeerde keelgat. Snapchat wil de avatars naar een nieuw niveau brengen door er 3D-elementen aan toe te voegen. Echter valt dat niet bij iedereen in goede aarde. Op onder andere X doen mensen hun beklag over de nieuwe avatars, die hun dikke zwarte lijnen en 2D-uiterlijk hebben moeten inruilen voor een 3D-uiterlijk zonder cartooneske lijnen. ‘De nieuwe Bitmoji-update is zo’n downgrade, is dit nou nodig?’ en ‘Wtf is dit Snapchat? De update misvormt het lijf van mijn avatar’ wordt er geklaagd. Mensen vinden hun Bitmoji echt een beetje eng geworden, wat mede komt omdat van 2D naar 3D gaan inderdaad toch wel wat verandert aan het uiterlijk.

the new bitmoji update in snapchat is such a downgrade. was this necessary? pic.twitter.com/Wt7Wd9pgw1 — CLAUDIA MELO (@CLDML_) October 4, 2023

Van 2D naar... ontevree Snapchat vindt het een goed idee, die nieuwe avatar. Zo schrijft het: “We zijn verheugd om onze nieuwe avatarstijl te introduceren die de magie van Bitmoji naar 3D brengt op een veel meer meeslepende manier. De nieuwe avatarstijl verbetert kenmerken zoals haartextuur, gezichtsschaduw en lichaamsverhoudingen. Je Bitmoji kunnen nu brutaler lachen, een verbaasder gezicht trekken als ze verrast zijn en zelfs de meest subtiele en genuanceerde emoties uitdrukken. Bovendien verbeteren we de manier waarop je omgaat met je Bitmoji op Snapchat, zoals verbeterde bewerkingsfuncties waarmee je je avatar in 3D kunt aanpassen en zoom- en roteerfuncties kunt gebruiken om ze van dichterbij te bekijken.” De update gaat gepaard met een kleine 200 nieuwe kapsels, meer haarverf-opties, meer hoeden, meer piercings en exclusieve Snapchat-lenzen. Sommige mensen zijn daar zeer over te spreken en vinden die nieuwe 3D-stijl gaaf, maar er zijn veel mensen die het na al die jaren nogal een ommezwaai vinden voor hun avatar. De armen zijn vooral een probleem: die zijn vaak buitenproportioneel lang. Dit is de eerste grote upgrade voor Bitmoji sinds 2016, dus misschien is het een storm in een glas water. We zijn benieuwd wat Snapchat met de feedback gaat doen.

Snapchat please let this be a prank this bitmoji is so scary pic.twitter.com/JnvR51SdLf — Viva Chode (@bfueiekekfofifu) October 3, 2023