Retro: alles wat je moet weten over dit nieuwe social medium

Het rommelt enorm in de wereld van social media, nu Twitter wat vreemde sprongen maakt en Instagram zijn app Threads heeft geïntroduceerd (alleen nog niet in Europa). Er zijn inmiddels vele verschillende social mediaplatformen en het is echt even kijken: waar kies je voor? Er worden vooral vaak Instagram-alternatieven geboren, zoals BeReal en Threads, maar ook Retro. Dit is alles wat je moet weten over het nieuwe social medium Retro.

Retro draait om foto’s, niet zozeer om video’s (waar Instagram wel steeds grotere liefhebber van is). Het draait bovendien om je echte vrienden. Het idee is namelijk dat je begint met een privé-account waarvan mensen altijd eerst een aanvraag moeten doen of ze je mogen volgen. Het leuke is dat iemand eerst foto’s van zijn eigen galerij moet delen, voordat hij of zij toegang krijgt tot de foto’s van anderen. Video’s uploaden kan trouwens wel, maar niet langer dan een minuut.

Retro is gestart door Lone Palm Labs, een incubator met vier medewerkers. Dat is niet veel, maar ze hebben onder andere Nathan Sharp in dienst, die jarenlang director of product management was bij Meta. Er zijn meer medewerkers die voor Meta hebben gewerkt: zo werkte Ryan Olson van Retro ooit voor Instagram .

Retro

Het is een app met een dagboek-achtige inslag, wat betekent dat je albums per week worden gegroupeerd. De foto’s die ouder dan vier weken zijn worden geblokkeerd. Jij kan ze gewoon bekijken, maar vrienden die toegang willen moeten een sleutel vragen om ze te kunnen bekijken. Dat is fijn, want heel gepolijste foto’s gebruikt Retro niet. Er zijn zelfs geen filters om te gebruiken: wat je ziet is echt (tenzij iemand op zijn telefooncamera een filter heeft gezet. Het idee is vooral dat het niet gaat om de mooie plaatjes en de vele volgers, maar juist om wat meer echtheid en je echte vrienden. Eigenlijk wel een beetje zoals BeReal, maar dan kun je zoveel posten als je wil. En: alles is zonder advertenties te bekijken.

Het is de vraag of Retro groots aanslaat en zo ja, hoe lang. BeReal leek een briljant idee, maar dat is in een paar maanden tijd miljoenen gebruikers kwijtgeraakt. Het bestaat nog wel, maar het is flink uitgedund. De heren zeggen dat het een soort dansvloer is. Instagram is de prof, maar eigenlijk willen we gewoon allemaal lekker losgaan met onze vrienden bij een bruiloft. Het heeft allebei met iets sociaals te maken, maar op een heel andere manier. Het publiek is anders. Maar met zoveel apps om uit te kiezen, is het de vraag of Retro zijn publiek zal bereiken. In ieder geval bereikt het tot nu toe alleen iPhone-gebruikers, want de app is nog niet op Android beschikbaar.