Pas op met je hashtags op Facebook: Meta strijdt tegen spam

Sommige mensen gebruiken ze op Facebook, sommige mensen denken dat het niet bij Facebook hoort: hashtags. Het is in ieder geval nu duidelijk dat een veelheid aan hashtags niet wordt gewaardeerd. Meta gaat mensen het leven zuur maken die het algoritme proberen te bespelen met een stortvloed aan hashtags.

Hashtags in de ban

Meta doet het niet omdat het een hekel heeft aan hashtags, maar wel omdat het vaak spamposts zijn die vol hashtags staan, of juist heel lange lappen tekst hebben. Facebook schrijft: “Sommige accounts posten content met lange, afleidende bijschriften, vaak met een buitensporige hoeveelheid hashtags. Andere accounts plaatsen bijschriften die niets met de inhoud te maken hebben – denk aan een foto van een schattige hond met een bijschrift over vliegtuigfeiten. Content van dit soort accounts wordt alleen nog aan volgers getoond en komen niet in aanmerking om geld te verdienen.”

Meta zegt dat die spamnetwerken honderden accounts maken die dezelfde rotzooi verspreiden: rotzooi die de feed van mensen verstopt. Dat heeft natuurlijk invloed: een social medium is toch een stuk minder leuk als de posts van je vrienden worden ondergesneeuwd door onzin. Nu heeft Meta daarvoor gelukkig die ouderwetse vriendenfeed laten terugkeren, maar in het algemeen is het aantal spamposts op Facebook nog altijd groot zonder dat mensen iets aan de inhoud ervan hebben.