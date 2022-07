Meerdere profielen inloggen op Facebook: eindelijk kan het

Het kunnen inloggen met meerdere profielen betekent dat je dus juist wordt gestimuleerd om profielen aan te maken ie niet op je eigen naam zijn. Ideaal voor mensen die catfishen dus, al is het hebben van meerdere profielen ook een voordeel. Zo schreven we laatst al dat het verstandig is om meerdere losse accounts te hebben, zodat je bij cyberpesten een ander profiel hebt om op terug te vallen.

Facebook-profielen

Het is in ieder geval op dit moment nog een test onder een handjevol gebruikers. Je kunt naast je eigen profiel vier andere profielen aanmaken. Facebook denkt dat je zo een profiel gaat maken voor vrienden, voor collega’s en voor de interactie met groepen. Wat daarbij wel belangrijk is te vermelden, dat is dat het niet gaat om accounts, maar om profielen. Het is dus niet helemaal zoals Instagram, waar je met aparte accounts inlogt. Je logt op Facebook eigenlijk in zoals op Netflix. Je hebt één account en daarop bestaan meerdere profielen.

Hiermee kan Facebook alsnog makkelijk mensen tegenwerken die kwaad in de zin hebben. Als je namelijk met één van je profielen de boel verstiert, dan kun je erop rekenen dat je hele account in de problemen is, dus niet slechts één profiel. Het is goed dat deze mogelijkheid er komt, maar het is een beetje de vraag of het niet juist vervelend gedrag in de hand werkt. Doe je bijvoorbeeld social media voor je werkgever, dan moet je alsnog steeds in- en uitloggen met je account om dan met het bedrijfsaccount in te loggen (tenzij je een machtiging hebt, uiteraard).