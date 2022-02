Nostalgie: Kun je je oude CU2-profiel nog teruglezen?

Social media hebben het compleet overgenomen, maar er was een tijd dat we onszelf op het internet uitten door profielen te maken op de voorlopers van sociale netwerksites, namelijk CU2, That’s Me, Sugababes/Superdudes en Hyves. Laten we voor de feestgangers ook Partyflock en Partypeeps2000 niet vergeten. Zoveel nostalgie komt naar boven als je aan dit soort sites denkt, maar kun je ergens nog je oude profiel teruglezen? Voordat je verder leest: stap eerst even in de wereld van vroeger:

CU2 en Hyves Welkom in Web 1.0. Stel je voor dat je nu kunt terugkijken op je oude CU2-profiel: het is voor sommige mensen eigenlijk een soort tijdmachine naar hun jonge ik. De één zette er vooral foto’s op, de ander lijstjes met zijn lievelingskleur, maar ook of hij saus erop of ernaast wilde. Er waren mensen die het gebruikten om op te scheppen over bij welke concerten ze allemaal al waren geweest, of internetpersoonlijkheden die nogal een attitude leken te hebben door er stoere quotes en bitchy gedichten tegen de haters op te zetten. En natuurlijk allemaal G3tYpt 0p D3z3 MaN1eR! Uiteindelijk geldt hetzelfde voor Sugababes, That’s Me en Hyves. Bij Hyves horen bovendien nog nostalgie-oproepende termen als iemand ‘krabbelen’ of ‘tikken’, naast natuurlijk die dansende banaan. Hoe leuk zou het zijn om het terug te kijken? Slecht nieuws voor nieuwsgierigen en nostalgieliefhebbers: Helaas kan dat niet. CU2 is al vele jaren een datingsite. Toch is het niet allemaal slecht nieuws. Er is nog wel Hyves! Nadat het door de Telegraaf werd overgenomen en een spelletjeswebsite is geworden, is het helaas niet meer mogelijk om in te loggen, maar er is hoop. Je kunt je oude Hyves-profiel namelijk nog wel oprakelen als je in een internettijdmachine stapt. Negen miljoen oude Hyves-profielen die tussen 2005 en 2013 zijn gemaakt zouden nog terugvindbaar zijn via https://archive.org/web. Het nadeel? Je hebt nog een ‘sleutel’ nodig, dat is namelijk je gebruikersnaam.

Partyflock en PP2G Voor sommigen is dat al twintig jaar altijd hetzelfde, maar voor anderen is dat toch wat moeilijker te herinneren omdat dat nog wel eens wisselde. Wil je het toch proberen, dan vul de zoekbalk van het archief in: gebruikersnaam.hyves.nl/ (met uiteraard op de plek waar nu gebruikersnaam staat, jouw gebruikersnaam van vroeger). Heb je vangst? Leuk, want vaak kun je op die manier ook bij andere profielen terechtkomen, namelijk die van je vrienden. Schrik niet, je mist waarschijnlijk veel foto’s in je profiel. Dat komt omdat meestal alleen de tekst bewaard is gebleven. Op sommige profielen zijn nog zelfgeschreven berichten te vinden of referenties naar YouTube-video’s, maar die video’s zelf zijn inmiddels wel verdwenen. Is dan werkelijk alles weg? Bijna wel. PartyPeeps2000 (PP2G) was ooit een gigantische communitysite met als overeenkomst de liefhebberij van feestjes. Het is nu alleen nog maar een gemeenschap op Facebook. Waar je nog wel op kunt inloggen met een oud account, dat is Partyflock. Uit een micro-onderzoek op de redactie blijkt dat het laatste feestje dat onze collega heeft geregistreerd dateert uit 2012: Decibel in Beekse Bergen. Toch had dat niet zo hoeven zijn: Partyflock bestaat namelijk nog steeds. Alleen zijn veel mensen waarschijnlijk overgestapt naar Facebook, waar feestjes ook hun eigen pagina’s hebben en je kunt aangeven of je gaat of geïnteresseerd bent.

HTML-vaardigheden Het blijft spijtig dat er geen zelfde soort tijdmachine bestaat voor met name CU2, want met honderdduizenden profielen was CU2 zeker niet zo groot als Hyves, maar het was een begrip onder vooral mensen die nu in de dertig zijn. Eén van de eerste grote stappen die zij zetten op ‘social media’. Bovendien had CU2 als groot voordeel dat het minder makkelijk te begrijpen was als Facebook. Facebook: daar zitten je ouders ook op, maar bij CU2 was dat meestal niet het geval. Het heeft ons bovendien meer gebracht dan dat alleen. Veel mensen kunnen HTML goed begrijpen, omdat ze vroeger hun CU2-profiel maakten met HTML. Hoewel je het niet nodig hebt voor social media van vandaag, is het nog steeds als je wil leren coderen of als je het internet wil begrijpen best handig om die basis te hebben. Dus ondanks dat al die mooie profielen allemaal zijn verdwenen, houden we er toch iets heel belangrijks aan over. En wat betreft dat CU2-profiel? S0Mm1gE dInG3n HoR3n Nu 1MaAl ThU1s In E3n AnD3r TiJdP3Rk...