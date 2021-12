Leren programmeren via een videoclip: het kan nu

Speelgoed, superheldenverhalen: het is allang niet meer saai om te leren programmeren. Nu was dat het in de basis ook al niet, maar door allerlei methodes probeert de wereld kinderen en jongeren te inspireren om te leren programmeren. Een essentiële vaardigheid in een steeds digitaler wordende wereld. De nieuwe troef? Een interactieve videoclip.

Echter is het niet alleen voor meisjes: iedereen die wil kan naar Dojacode.com gaan en kiezen welke programmeertaal hij of zij wil leren. Er zijn drie smaakjes: Python, Javascript en CSS, maar ze komen allemaal voorbij. Ben je er klaar voor, dan klik je door en dan start de clip waarin Doja Cat te zien en te horen is. Alleen moet je niet achterover hangen en kijken wat er gebeurt, je moet steeds keuzes maken. De clip wordt er wel even voor stilgelegd, zodat je even goed kunt nadenken over je keuzes.

De organisatie Girls Who Code hebben iets nieuws geïntroduceerd, namelijk de interactieve videoclip. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de interactieve serie met Bear Grylls op Netflix heeft deze clip niet als doel om je te vermaken, maar om je te leren programmeren. De video van Doja Cats Woman is uitverkoren, wat uiteraard een logische keuze is voor een non-profit die zich inzet om meisjes te inspireren ook te gaan coderen.

De basics van programmeren

Het is een heel basic manier om mensen te inspireren te gaan coderen: zo leer je hoe je haar nagels een andere kleur kunt maken en hoe ver glitterende deeltjes uit elkaar moeten staan. Je ziet meteen resultaat, wat in coderen ook daadwerkelijk zo is. Het is wel een heel basic begin van leren code kloppen, maar het is wel een goede manier om mensen te inspireren om eens verder te kijken in de wereld van development.

Dat is uiteindelijk ook wat er nodig is: mensen vooral nieuwsgierig maken naar programmeren en vooral: laten zien hoeveel talen er zijn. Juist omdat deze interactieve videoclip zo openlijk toegankelijk is en (jonge) mensen een steeds kortere spanningsboog hebben, is dit een perfecte manier om er eens aan te snuffelen. Het enige nadeel dat we in Nederland hebben, dat is dat het coderen wel in het Engels moet. Hierdoor is het voor kinderen net een tikkie moeilijker. Aan de andere kant: zet een driejarige achter een Engelstalige iPad en die vindt zijn weg wel.