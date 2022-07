Hoe kun je online pesten voorkomen?

Worden lastiggevallen door mensen online gebeurt helaas veel. Online pesten klinkt vaak als iets dat alleen bij kinderen gebeurt, maar dat is zeker niet het geval. Sommige mensen worden online gepest door collega’s, lastiggevallen door mensen onder hun YouTube-video’s of via de DM’s op social media. Het is moeilijk te stoppen, maar zijn wel stappen die je kunt nemen om pesters tegen te werken.



Als je vroeger bent gepest op school, of op kantoor, dan ken je het gevoel. Je wil eigenlijk niet meer naar die plek toegaan, je voelt de ogen prikken en je hebt een algeheel onveilig gevoel. Hoewel het online leven vaak heel anders is, kunnen die gevoelens helemaal hetzelfde zijn. Je wil eigenlijk niet meer aanwezig zijn, zo min mogelijk zeggen en neigt bepaalde situaties te ontlopen. Erg jammer, want waarschijnlijk was het eerst juist een hobby van je om daarmee bezig te zijn en haalde je er veel plezier uit.

Cyberpesten gebeurt onder volwassenen, maar ook veelvuldig onder jongeren. Jaarlijks worden er 400.000 jongeren online gepest en de gevolgen zijn enorm. Om jezelf zo veel mogelijk te beschermen zijn er verschillende stappen die je kunt zetten. We nemen er een aantal door:

Gebruik meerdere accounts

Het is sowieso een goed idee om niet te veel van je online aanwezigheid aan elkaar te linken: dus die handige connectie tussen je Instagram-account en je Facebook-account kun je beter laten schieten. Ook is het verstandig om meerdere accounts te gebruiken. Als je op de ene wordt lastiggevallen, dan heb je er tenminste nog een. Ook is het in veel gevallen sowieso handig om bijvoorbeeld een zakelijk account te hebben en een privé-account.

Gebruik een VPN-verbinding

Net als bij fysiek pesten is het goed als mensen niet weten waar je woont, zodat mensen je niet thuis kunnen gaan opzoeken. Datzelfde geldt voor je IP-adres: het internetadres waarmee je te traceren bent bij het surfen. Hierdoor is het aan te raden om van een VPN-verbinding gebruik te maken, zoals bijvoorbeeld ExpressVPN.

Houd je locatie privé

Pesten kan enorm uit de hand lopen. Niet voor niets komt de overheid nu met regelgeving tegen doxing. Zorg dat het online pesten niet ook nog offline verder gaat door bijvoorbeeld je locatie altijd privé te houden. Ook op social media is het verstandig om niet te plaatsen waar een foto is gemaakt of waar je bent. Zo maak je het voor mensen minder makkelijk om te traceren waar je bent.

Wees je bewust van je foto’s

In het verlengde daarvan is het slim om goed te kijken wat er te zien is op je foto’s. Leuk, zo’n foto van je auto, maar als je kenteken te lezen is of te zien is in welke straat hij staat, dan geef je alweer veel meer informatie weg dan verstandig is. Probeer altijd goed te bedenken wat er precies op je foto’s staat en wat de risico’s hiervan zijn.

Reageer niet, maar zoek hulp

Hoe moeilijk het ook is om niet te reageren als iemand je onrecht aandoet of onzin over je verspreidt, je bent echt beter af om het vooral zo min mogelijk aandacht te geven. Probeer niet te reageren, want je reactie voedt de pestkop alleen maar. Niet reageren, maar hulp zoeken. Of dat nu psychische hulp is via je huisarts of de vertrouwenspersoon op werk of school, of eventueel zelfs hulp bij de politie als de pesterijen uit de hand lopen: zorg vooral voor jezelf en laat de pester vooral linkt liggen.

Bewaar het bewijs

Helaas kun je je pestkop niet helemaal negeren, want het is handig voor een eventueel vervolg om screenshots te maken van wat iemand zoal tegen je zegt, hoe en wanneer. Bewijs bewaren dus, want misschien wil je op dat moment niet direct juridische actie ondernemen, dat kan altijd later nog komen.

Hopelijk hoeft het niet tot een rechtszaak te komen en helpen de bovenstaande dingen om de cyberpester te stoppen en je gevoel van veiligheid weer terug te brengen. Schroom in ieder geval niet om hulp te zoeken als je hieraan behoefte hebt: cyberpesten kan enorm aangrijpend zijn.

[Fotocredits - SB Arts Media © Adobe Stock]