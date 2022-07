Doelbewust privégegevens van anderen verspreiden wordt strafbaar

Het bewust en zonder toestemming delen van andermans privégegevens is binnenkort strafbaar. Om de veiligheid van mensen te waarborgen werkt de overheid op dit moment aan wetgeving die ervoor kan zorgen dat deze mensen, doxers geheten, een boete krijgen of zelfs een gevangenisstraf.

Doxing Als iemand op social media iets zegt wat anderen niet bevalt, dan kan diegene worden gedoxt. Dat betekent dat zijn of haar privégegevens worden achterhaald en het telefoonnummer of adres op social media wordt gezet. Vervolgens gaan mensen die het niet met die persoon eens zijn ermee aan de haal. Denk bijvoorbeeld aan constant bellen, bedreigingen achterlaten of zelfs naar iemands huisadres gaan. Enorm bedreigend en beangstigend, naast dat het onomkeerbaar is: staat je adres eenmaal online, dan is de enige optie om te gaan verhuizen als je veelvuldig wordt lastiggevallen. Het is te hopen dat het strafbaar stellen van het doelbewust delen van gegevens deze nare situaties zal beperken. Er is een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd om deze vorm van intimidatie strafbaar te stellen. Fors ook: je kunt met doxing een boete krijgen tot 9.000 euro of zelfs een gevangenisstraf van maximaal één jaar. Strenge maatregelen die er snel moeten komen. Doxing gebeurt namelijk aan de lopende band, waaronder tijdens de boerenprotesten van de afgelopen weken. Boze boeren gingen naar het huis van de minister om daar te protesteren.

Bescherming en veiligheid Het is niet alleen belangrijk in het geval van iemand die publiekelijk bekend is. Kinderen doen het ook bij elkaar. We schreven eerder dit jaar al over een ander soort vorm van doxing, namelijk swatting, waarbij bijvoorbeeld iemand die op Twitch aan het streamen is ineens een inval krijgt van de ME omdat iemand voor de grap of als pesterij de politie heeft gebeld met een extreem dreigement. Levensgevaarlijk. Minister van Justitie, Dilan Yeşilgöz, wil dat er meer mogelijkheden komen voor de politie en het Openbaar Ministerie om iets te doen tegen dit gedrag, maar ook providers. De minister schrijft: “Journalisten, wetenschappers en politici moeten zich vrij uit kunnen blijven spreken en onbelemmerd hun werk kunnen doen. Dat gezinnen zich vaak thuis niet meer veilig voelen, kunnen én mogen we niet accepteren. Met dit wetsvoorstel trekken we dan ook een grens: iedereen kan slachtoffer worden van doxing en moet daartegen kunnen worden beschermd."

Stalking en bedreiging Nu zou je kunnen zeggen dat doxing valt onder bedreiging en stalking, maar het is volgens de minister beter om er een apart strafbaar feit van te maken. Vaak gaat doxing namelijk niet gepaard met ernstige misdrijven of consequente inbreuk op iemands persoonlijke leven, waardoor doxing beter apart kan worden berecht. Dat betekent ook dat het voor burgers makkelijker wordt om een civiele zaak te beginnen, wanneer zij hiermee worden geconfronteerd. Het is afwachten hoe er in de Tweede Kamer wordt gereageerd op het wetsvoorstel, maar we hebben in Nederland de laatste jaren genoeg met doxing te maken gehad om te weten dat er wel iets aan moet worden gedaan. Wordt vervolgd dus, hopelijk letterlijk en figuurlijk.