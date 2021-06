Waarom wil de politie af van Amber Alert?

Naast de Amber Alerts, waarbij het leven van een vermist kind in gevaar is, verstuurt het systeem sinds 2011 ook ‘Vermist Kind’ alerts. Bij die vermissingen is niet direct sprake van levensgevaar, maar maken de politie en ouder/voogd zich wel ernstige zorgen om het welzijn van het kind. In totaal zijn er sinds de start van Amber Alert 1040 alerts (Amber én Vermist Kind) verstuurd. In 94 procent van de gevallen werden de vermiste kinderen gezond en wel teruggevonden.

Hoe effectief Amber Alert is, kan eenvoudig geconcludeerd worden uit de cijfers van de afgelopen ruim 12 jaar. Sinds november 2008 zijn 30 Amber Alerts verstuurd en het systeem bereikt inmiddels meer dan 12 miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder. De meldingen verschijnen niet alleen in de app, maar ook op social media, billboards en op schermen bij tankstations, supermarkten en zelfs pinautomaten . Inmiddels kent 95 procent van alle Nederlanders Amber Alert.

Enkele maanden geleden besloot de politie dat ze af wilden van Amber Alert. Aan dat besluit lagen twee reden ten grondslag. Amber Alert zou, in verhouding tot de aantal keren dat het per jaar ingezet wordt, te duur zijn en de politie wil naar één systeem voor waarschuwingen en oproepen: Burgernet. De Amber Alert meldingen zullen voortaan ook via dat systeem verstuurd gaan worden.

Burgernet bereikt minder mensen

Met die bereik- en succescijfers is het op z’n minst bijzonder te noemen dat de politie, en het Landelijk Bureau Vermiste Personen, Amber Alert wil inruilen voor Burgernet, het meldingssysteem van de politie zelf. De Burgernet app is iets meer dan drie miljoen keer gedownload. Hoewel dat niet betekent dat ook iets meer dan drie miljoen mensen de app ook echt gebruiken is dat, zelfs wanneer dat wel zo is, een veel beperkter bereik dan dat van Amber Alert.

De coördinator van het Landelijk Bureau Vermiste Personen, Izanne de Wit, stelt tegenover Nieuwsuur dat de app maar een van de tools is die door de politie ingezet wordt bij de zoektocht naar vermiste kinderen. "Als we echt een kind hebben waar we alarm voor slaan, dan wordt het enorm gedeeld door bijvoorbeeld wijkagenten die op social media zitten en in buurtapps. Dan gaat het zich vanzelf verspreiden."

Dat klinkt toch een beetje als een slap argument als je het mij vraagt. Amber Alert zet immers ook meerdere kanalen in. Bovendien is Amber Alert speciaal bedoeld voor de opsporing van vermiste kinderen. Op Burgernet verschijnen ook meldingen van andere politieacties in de buurt van de gebruikers.

Motie voor behoud Amber Alert

Al die commotie heeft echter nog niet geleid tot een herziening van het besluit van de landelijke politie om Amber Alert aan de kant te zetten. Met nog een maand te gaan mengt nu ook de politiek zich in de strijd. Deze week zal JA21 een motie indienden waarin de politieke partij via een meerderheid in de Tweede Kamer wil bewerkstelligen dat de politie ‘gedwongen’ wordt Amber Alert te blijven gebruiken.



Volgens Joost Eerdmans van JA21 is het onbegrijpelijk dat de politie een succesvol initiatief als Amber Alert wil inwisselen voor een onbekender systeem dat bovendien veel minder mensen bereikt. Ook de SP, bij monde van Michiel van Nispen, vindt het zorgelijk dat de politie zomaar een streep door Amber Alert wil zetten. “Dit is uit mensen zelf ontstaan, heeft een goede naamsbekendheid met een goed internationale samenwerking en met goede resultaten”, aldus Van Nispen tegenover Nieuwsuur.