Ook ​Twitter neemt maatregelen voor juiste voorlichting over Covid-19

In elk land waar dit initiatief is gelanceerd, werkt Twitter rechtstreeks samen met het nationale volksgezondheid agentschap of de Wereldgezondheidsorganisatie (@WHO). De proactieve zoekprompt met officiële lokale partnerschappen is inmiddels geïntroduceerd in bijna 50 landen over de hele wereld.

Twitter gaat proactief maatregelen nemen om gebruikers te helpen bij het vinden van correcte gezondheidsinformatie over Covid-19, bekend natuurlijk als het coronavirus. Deze maatregelen moeten ook het openbare gesprek over dit thema gezond houden. Om ervoor te zorgen dat mensen de juiste informatie krijgen van de juiste bron, intensiveert Twitter de interne en externe inspanningen om partnerschappen op te bouwen en hulpfondsen in te zamelen. Daarnaast wordt de Covid-19 zoekprompt, inmiddels in meer dan 50 landen waaronder Nederland actief, eind deze week verder uitgerold in diverse landen.

WHO is mobilizing the 🌍🌏🌎 to help all people Be Ready for the new #coronavirus . We are calling on our partners & people in all countries to join us in taking the actions needed to Be Safe, Smart & Kind to fight #COVID19 . Learn more at https://t.co/M11m4O5zF2

Het publieke gesprek beschermen

De kracht van een open dienst tijdens een noodsituatie op het gebied van volksgezondheid is duidelijk. De snelheid en het grenzeloze karakter van Twitter biedt gebruikers een buitengewone kans om mee te praten en biedt hen toegang tot de meest recente informatie uit deskundige bronnen over de hele wereld.

Het wereldwijde Trust & Safety-team zet het zero-tolerance beleid met betrekking tot platformmanipulatie en alle andere pogingen om misbruik te maken van Twitter op dit kritieke moment voort. Tot op heden zijn er geen significante gecoördineerde platform manipulatie-inspanningen rond het virus te zien. Twitter blijft waakzaam en heeft aanzienlijk geïnvesteerd in de capaciteit om er proactief voor te zorgen dat trends, zoekopdrachten en andere gemeenschappelijke gebieden van de dienst worden beschermd tegen de opzettelijke verspreiding van onwaarheden. Daarnaast is de constructieve en open uitwisseling van informatie van overheden en academici waardevol om dit proces verder te optimaliseren.

#AdsForGood

Op basis van het Twitterbeleid voor ongepaste inhoud wordt elke poging van adverteerders om de Covid-19-uitbraak opportunistisch te gebruiken om ongepaste advertenties te targeten stopgezet. Overheidsinstellingen die informatie over de volksgezondheid willen verspreiden, zullen toestemming krijgen om advertenties op Covid-19 te promoten. Daarnaast worden Ads for Good-credits gegeven aan non-profitorganisaties. Hiermee kunnen ze campagnes opzetten om feiten te controleren en een zo breed mogelijk publiek te voorzien van betrouwbare gezondheidsinformatie.

Een voorbeeld is de ondersteuning van het de Spaanse organisatie @maldita_es en @malditobulo, die zich richt op het beperken van de impact van desinformatie op het publieke discours door middel van fact-checking en data-logistieke technieken. In Azië werkt Twitter samen met het Taiwan Fact Checking Center (@taiwantfc), dat Twitter gebruikt om IFCN fact-checkers over de hele wereld met elkaar in contact te brengen via #CoronavirusFacts. Zij werken in real-time om geloofwaardige informatie te vinden en geruchten in het Chinees te ontkrachten.

Wat kan jij doen?

Op zoek naar advies over hoe je Twitter het beste kunt gebruiken tijdens dit soort situaties? Volg @WHO en het lokale ministerie van Volksgezondheid - zoek de gezaghebbende gezondheidsinformatie op en negeer ruis. Rapporteer iets verdachts of misbruik onmiddellijk aan Twitter. Het belangrijkste is eerst nadenken voorafgaand aan tweeten. Via Twitter Moments hebben we langere content samengesteld die helpt het volledige verhaal te vertellen over wat er wereldwijd rond Covid-19 gebeurt.

[Fotocredits © Feydzhet Shabanov - Adobe Stock]