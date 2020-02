China’s e-commerce hard geraakt door Covid-19

Nu het Covid-19 virus nog steeds niet onder controle is houden Chinese consumenten hun handen op de knip, ook online. Ook voedselbezorging lijdt onder de gevolgen van het virus, terwijl de levering van boodschappen juist opleeft.

Alibaba was het eerste grote e-commerceplatform dat hun verkoopprestaties tijdens de epidemie deelde. Zij houden rekening met een groeikrimp voor voor het eerste kwartaal van 2020. Rivalen JD en Pinduoduo staan waarschijnlijk voor vergelijkbare uitdagingen. Zware tijden dus voor e-commerce, maar in de winkelstraten staat men er slechter voor. Bijna alle niet-essentiële fysieke winkels in China zijn voor onbepaalde tijd gesloten.

Lijkt een gouden kans

Dat er honderden miljoenen Chinezen thuis zijn opgesloten lijkt een gouden kans voor online platforms maar de realiteit is weerbarstiger. Veel consumenten zijn voorzichtiger geworden met hun geld en doen hun aankopen in lokale markten.

Er zijn ook grote logistieke problemen in China. Veel handelaren op het Alibaba-platform zijn niet in staat om zaken te doen onder quarantaine-omstandigheden. Een aanzienlijk aantal pakketten kan niet op tijd worden afgeleverd. Alibaba zegt dat er wel degelijk vraag is, maar dat er simpelweg niet aan kan worden voldaan.

Klanten zijn echter niet geïnteresseerd in het kopen van niet-essentiële producten zoals kleding en elektronica. Voor Alibaba zijn dat normaal gesproken de best verkopende categorieën. Het bedrijf hoopt nu op een gestage normalisatie.

Online diensten



Huishoudelijke benodigdheden worden wél aangekocht nu Chinezen meer tijd thuis doorbrengen en hun eigen eten koken. Online diensten profiteren daarvan, naast lokale markten. JD zei dat bestellingen voor voedselproducten met 154% groeiden in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

[Fotocredits © Feydzhet Shabanov - Adobe Stock]