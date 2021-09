​Ook LinkedIn stopt met Stories

We vonden het al vreemd dat het er ooit mee was begonnen, maar LinkedIn heeft die conclusie nu ook getrokken. Het stopt met Stories. Net als alle andere social mediaplatformen vond LinkedIn dat gebruikers ook daar korte updates moesten konden geven van hun leven. Dat had het beter niet kunnen doen, want eind september stopt het daar weer mee.

LinkedIn lanceerde Stories in februari 2020 voor een test en besloot het daarna te implementeren. In die periode zagen we veel van dit soort initiatieven: WhatsApp, Facebook, Twitter en Instagram kregen het ook. Allemaal genept van Snapchat, dat er als eerste mee kwam. Eerder dit jaar besloot Twitter al te stoppen met zijn Stories (Fleets geheten) en LinkedIn is er nu ook klaar mee. Of er meer kanalen volgen is nog onbekend: op Instagram is het bijvoorbeeld wel een gouden greep gebleken.

Senior Director Product Liz Li heeft erover gezegd: "Bij het ontwikkelen van Stories gingen we ervan uit dat mensen geen informele video's aan hun profiel zouden willen koppelen en dat kortstondigheid de barrières zou verminderen die mensen voelen om te posten. Blijkbaar willen mensen echter blijvende video's maken die je professionele verhaal op een meer persoonlijke manier vertellen en die zowel je persoonlijkheid als je expertise laten zien." Sja, dan heeft het geen zin om Stories te gebruiken, want die verdwijnen juist weer na 24 uur.

Twitter Fleets

Overigens had Twitter ongeveer dezelfde reden om met Fleets te stoppen, zo sprak hun woordvoerder: “We hebben Fleets gebouwd als een minder snelle, kortstondige manier voor mensen om hun vluchtige gedachten te delen. We hoopten dat Fleets meer mensen zou helpen zich op hun gemak te voelen bij het gesprek op Twitter. Maar sinds we Fleets hebben geïntroduceerd, zagen we geen toename in het aantal nieuwe mensen dat deelnam aan het gesprek met Fleets zoals we hadden gehoopt.”

Fleets is al per 3 augustus niet meer live. LinkedIn trekt eind deze maand de stekker uit zijn Stories. Het is uiteindelijk niet iets waar veel mensen rouwig om zullen zijn: de explosie aan Stories-mogelijkheden zorgde soms voor een flinke zoektocht. “Heb je de Story van X gezien?” Dat is allang niet meer genoeg, je moet er echt bijzeggen waar die Story te vinden is, omdat er op zoveel platformen mogelijkheden zijn hiertoe. Gelukkig worden dat er steeds iets minder.









Fotocredits: Surprising Shots