Neemt Instagram afscheid van de shopknop?

Instagram overweegt het shoppingtabblad te verwijderen. Het is ooit geïntroduceerd met als doel om te zorgen dat mensen producten direct via Instagram zouden kopen, maar dat lijkt toch niet helemaal zo uit te pakken als het social medium voor ogen had.

Shopping op Instagram Er wordt veel gekocht en verkocht via Instagram: vooral als je lekker door Stories heentikt, dan merk je dat je regelmatig een reclame voorbij ziet komen waar ook daadwerkelijk items in staan die je tof vindt. Instagram kent je inmiddels immers wel een beetje, dus is het logisch dat advertenties vaak enorm aanspreken. Tik je erop, dan ga je binnen Instagram naar de webshop van het merk. Daar kun je dan vervolgens aankopen doen. Waarschijnlijk is dat hoe de meeste aankopen op Instagram plaatsvinden. Of ga jij ook daadwerkelijk onderin de app naar het boodschappentasje om te kijken naar de waar die daar wordt aangeboden? Ook daar zie je objecten voorbijkomen die waarschijnlijk vrij goed bij je passen, maar je moet daar dan wel actief naartoe gaan. Het lijkt erop dat niet heel veel mensen dat doen, want Instagram is aan het kijken om dat tabblad te verwijderen. Of ligt het niet zozeer aan shopping, maar vooral aan dat mensen hun notificaties niet altijd goed kunnen vinden?

Notificaties In de test blijkt namelijk dat het handtasje plaats heeft gemaakt voor een notificatie-icoontje. Zo kun je winkelen alleen vinden in een menu waar je ook instellingen en opslagen posts kunt vinden. Op zich een heel klantvriendelijke oplossing: ecommerce wordt even naar de achtergrond verplaatst en het gaat weer echt om sociaal zijn. Tegelijkertijd is Instagram wel degelijk zijn strategie aan het veranderen waar het gaat om shoppen. Het wil niet zozeer een shopplatform zijn, het wil een social medium zijn waar bedrijven wel kunnen adverteren en dus die advertenties zorgen voor flinke inkomsten. Tegelijkertijd investeert Instagram wel nog steeds in ecommerce. Zo is er net een update geweest waarmee bedrijven via hun direct messages (dm’s) een klantenservice kunnen runnen. Instagram zegt het zelf ook (via TheVerge): “We willen het nog steeds makkelijker maken om producten te ontdekken en te kopen binnen de app, via de feed, stories, reels en innovaties zoals liveshopping.” Of dat laatste een succes wordt, is echter de vraag: voor TikTok werkte het in het westen in ieder geval niet fantastisch.

Gebruiksvriendelijker Op dit moment is het niet extreem eenvoudig om de notificatieknop te vinden. Wel als je op je homescherm bent, want dan staat het papieren vliegtuig rechtsbovenin, maar als je naar zoeken gaat, reels of je eigen profiel, dan verdwijnt hij. Slim dus om daar een iets gebruiksvriendelijkere optie van te maken.