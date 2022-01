​Waarom Instagram voor kinderen niet per definitie slecht is

Facebook was bezig met Instagram for Kids: een Instagram-variant die alleen voor kinderen is bedoeld. Toen echter bleek dat social media enorm slechte invloed kunnen hebben op jongeren, heeft Facebook de ontwikkeling tijdelijk stopgezet. Inmiddels heeft Instagram aangegeven dat de ontwikkeling nog steeds bezig is, omdat het nog steeds van plan is om Instagram voor kinderen uit te brengen. De wereld schreeuwt moord en brand, maar is het echt zo’n slecht idee?



Instagram voor kinderen

Instagram voor kinderen. Het klinkt alsof kleuters al op Instagram moeten en precies te zien krijgen wat we nu ook op Instagram zien. Maar, dat is natuurlijk niet zo: waarom zou er anders een aparte Instagram voor kinderen worden gemaakt? Ten eerste is Instagram niet uit op zulke jonge kinderen, maar maakt het de Kindstagram voor kinderen van tien tot twaalf jaar oud. Zelf geeft het bovendien aan dat het niet zo is dat kinderen toegang tot deze Instagram krijgen zonder de nadrukkelijke toestemming van hun ouders.

De wereld reageert er niet goed op. Veel politici en media geven aan dat Meta het niet serieus lijkt te nemen dat hun product slecht is voor kinderen. Tegelijkertijd weet ook niemand wat zo’n Instagram voor kinderen precies inhoudt. Zo zou het zomaar kunnen dat Instagram de dingen die het platform zo verslavend maken, zoals oneindig kunnen scrollen, of schadelijk maken: het delen van allerlei foto’s en video’s zonder moderatie, helemaal niet toevoegt aan een kinder-Instagram. Want wederom: waarom zou je anders een Instagram maken speciaal voor kinderen. Je moet het dan wel anders aanpakken.